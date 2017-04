El tortuoso camino hacia las Hoces del Duratón

Si la capital cuelga durante estos días el cartel de ‘completo’, la provincia no se queda atrás. La ocupación en los alojamientos rurales roza el 100%, con visitantes procedentes de toda España. El crecimiento del turismo rural cada vez es mayor, aunque no se produce al mismo ritmo que el de los alojamientos. El aumento de la oferta supera al de la demanda, y salvo tres o cuatro fechas marcadas en rojo durante el calendario, la ocupación no acostumbra a subir del 50%. Este es uno de los «problemas» a solucionar, según declara Domingo Asenjo, presidente de la Asociación de Turismo Rural: «Son cifras muy bajas para considerar el turismo rural como un medio de vida», asegura, por lo que fechas como la Semana Santa sirven para obtener gran parte de los ingresos del año. Durante estos cuatro días, las 5.000 plazas ofertadas en la provincia están ocupadas. El tiempo acompaña y espacios como el Parque Nacional de las Hoces del Río Duratón experimentarán el mayor número de visitas de todo el año.

Precisamente, el acceso a la zona ha sido criticado por Asenjo, quien llama la atención sobre el «lamentable y peligroso» estado en el que se encuentra el camino desde la localidad de Villaseca.

El presidente de la Asociación de Turismo Rural califica el recorrido de «pesadilla». como consecuencia de los baches y el polvo. que hacen que la zona sea casi intransitable. En este sentido, critica a la Junta de Castilla y León, y en concreto al delegado territorial en Segovia, Javier López-Escobar, al que acusa de «llevar ocho meses mirando para otro lado» sin solucionar unos desperfectos que, en su opinión, no requieren de un gran esfuerzo.

Domingo Asenjo lamenta la mala impresión que se pueden llevar los miles de turistas que visitan durante estos días la zona y que puede echar al traste el gran trabajo que realizan los hosteleros de las inmediaciones.