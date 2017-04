«Los cambios de horas o de días de procesiones están sobre la mesa»

José Adrián Cornejo, presidente de la Junta de Semana Santa, realizó ayer un balance muy positivo, de modo global, de estos días que terminaron ayer con la procesión del Encuentro. «Nunca se habla de estas cosas pero creo que es necesario destacar que no ha habido desgracias personales ni materiales, que las imágenes han llegado bien a sus sedes y que la ciudad ha estado maravillosa y repleta de gente», explicó en declaraciones a este medio.

Un balance que, dada la agradable temperatura de estos días, no puede ser más que positivo. «Estamos muy contentos», reiteró Cornejo, quien, sin embargo, no olvidó referirse a temas más concretos de la Semana Santa de Salamanca que requieren, al menos, de un repaso. Y ahí destaca por sí mismo el Viernes Santo y su configuración, que este año, todo hay que decirlo, ha tenido menos problemas que nunca. «El nuevo sistema no me ha desagradado y quitando retrasos provocados por circunstancias ajenas a las hermandades, todo fue como estaba previsto», indicó.

«Es verdad que se produjeron algunos cortes entre procesiones, sobre todo en Anaya entre Nazareno y Vera Cruz, por lo que habrá de nuevo que hacer ajustes», indicó. Ajustes sobre horarios o, quizá, recorridos, ya que hay hermandades, como el Rescatado, que se plantean claramente prescindir de la Plaza Mayor para evitar el encuentro con los hermanos de la Soledad que van a su procesión.

Pero más allá, también se mantiene la idea de una reorganización más global del Viernes Santo que llegue a afectar, incluso, al Jueves Santo, con el cambio de hora o de día de determinadas procesiones, o teniendo en cuenta que, en algún momento, en esos días podrá añadirse la estación de penitencia de la archicofradía del Rosario.

«Espero que en la Dominicana todo se tranquilice y los problemas se olviden»

«Todas esas posibilidades se van a estudiar con calma, están encima de la mesa», subrayó Cornejo, para quien cualquier posible modificación de calado en la estructura de la Semana Santa tiene que venir precedido de un «consenso generalizado». En los próximos 30 días la Junta de Semana Santa de Salamanca tiene que celebrar un pleno de valoración sobre el desarrollo de las procesiones y ahí será cuando se planteé, de nuevo, la posibilidad de realizar cambios de mayor trascendencia.

Un asunto que ha preocupado en especial durante la pasada Semana Santa ha sido la situación interna de la Hermandad Dominicana. Cornejo expresó ayer su alivio porque la procesión de esta cofradía se desarrolló sin incidentes reseñables. «Ahora es la propia hermandad la que tiene que tomar medidas oportunas para evitar que estos incidentes se vuelvan a repetir», señaló el presidente de la Junta cofrade, que confió que en el «periodo de relajación» que comienza ahora para las hermandades, todo se tranquilice en el seno de la Dominicana.

Y para el año que viene, la gran novedad de la inclusión de la procesión de la Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad, en la noche del Sábado de Pasión, antes del Domingo de Ramos. «Esperamos que sea un gran aliciente y que la gente lo valore como tal», expresó Cornejo, para quien esta cofradía «viene a sumar».