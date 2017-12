El 'zasca' de Luquero a comerciantes y hosteleros La alcaldesa procede al encendido de las lunes de Navidad. / Óscar Costa La alcaldesa considera que la hostelería debería «aplaudir con las orejas de alegría por todas las personas que están viniendo a Segovia» EVA ESTEBAN Segovia Domingo, 10 diciembre 2017, 12:27

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha contestado a los comerciantes y hosteleros por las críticas vertidas por el retraso en la iluminación navideña y, en el caso de los segundos, también por la decisión de iniciar las obras de alejamiento del tráfico del Acueducto en pleno puente de la Constitución. Luquero considera que el sector «debería aplaudir de alegría con las orejas por todas las personas que están viniendo a Segovia a beneficiarnos a todos». Según la alcaldesa, «teníamos dos opciones: hacerla las obras ahora para que estén acabadas en Navidad, o hacerlas en campaña navideña, y hemos decidido ejecutarlas ahora porque no supone ningún corte de tráfico». Si bien los hosteleros, a través de su presidente, Cándido López, han calificado de «inoportuno» el traslado de los bolardos durante estos días, Luquero aseguró que «ese movimiento no supone ningún corte de tráfico». De hecho, llamó al jefe de la Policía Local para conocer la situación: «Me dijo que la calle Ochoa Ondategui tiene poco tráfico y que el corte no ha afectado en absoluto».

También ha respondido a los hosteleros tras las quejas acerca de la demora en el encendido de luces. «Si quieren una rebaja del canon, que vengan y me lo digan cara a cara».Luquero recordó que el Ayuntamiento asume el consumo energético de la iluminación de las calles comerciales «como siempre» además del alquiler «de la mitad de los arcos» instalados, que este año han sido «más de cien». Los comerciantes asumen la otra mitad restante: «Hay zonas en las que tocan a diez o veinte euros. Si quieren que se les descuente y en lugar de diez, pagar seis, que me lo digan», concluyó la alcaldesa.