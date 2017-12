Vuelca un camión cargado de remolachas en Cuéllar Vuelco del camión de rermolachas en la autovía de Pinares. / Cruz Catalina La carretera estuvo cortada durante «unos minutos» y el conductor salió por su propio pie del vehículo E.E. Segovia Viernes, 22 diciembre 2017, 19:31

Un camión cargado de remolachas ha volcado en la tarde del viernes en la autovía de Pinares, la A-601, a la altura de Cuéllar por circunstancias que aún se desconocen. El suceso, registrado en el kilómetro 53, tuvo lugar poco antes de las cuatro de la tarde cuando el vehículo iba a incorporarse a la vía desde la carretera de Peñafiel, en Valladolid, y el conductor perdió el control.

Como consecuencia, la carga quedó derramada por ambos sentidos de la calzada durante más de dos horas y obligó a cortar el tráfico «unos minutos», informa la Guardia Civil. Cuando la situación estaba «más o menos» controlada y se pudo recoger «algo» de la remolacha, se procedió a dar «paso alternativo a los vehículos» para «favorecer» la fluidez del tránsito. Además, para agilizar la recogida de la remolacha, se recurrió a una máquina quita nieves. A pesar de la magnitud del accidente, el conductor resultó ileso y «salió por su propio pie» del vehículo. Tal y como aseguran fuentes de la Guardia Civil, precisó que «se encontraba bien y no quería asistencia médica», por lo que no fue necesario alertar a los servicios de Emergencias del 112. Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Policía Local de Cuéllar y la Guardia Civil. Los Bomberos de Segovia también recibieron el aviso, pero «cuando nos quedaban quince minutos para llegar, nos dijeron que nos diéramos la vuelta que ya estaba todo controlado y no hacía falta que fuéramos», confirman los bomberos.