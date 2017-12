El voluntariado quiere hacerse visible Andrés Torquemada, Nélida Cano, Susana Ortega y Feli Vírseda, durante la presentación de la semana del voluntariado. / El Norte Las asociaciones de la provincia participarán el viernes en una concentración que partirá de la plaza de San Millán QUIQUE YUSTE Segovia Lunes, 11 diciembre 2017, 21:48

El Día Internacional del Voluntariado se conmemoró el pasado martes, pero en Segovia se celebrará esta semana. No es un acto de chulería o de originalidad, sino de funcionalidad. A las puertas del Puente de la Constitución, y tras la conmemoración en las últimos jornadas de noviembre de otros actos como el Día Internacional contra la Violencia de Género o el Día Universal del Niño, la Plataforma del Voluntariado de Segovia decidió esperar a la presente semana para realizar una serie de actividades que persiguen dos objetivos. Por un lado, reconocer la labor que realizan los voluntarios y que hace posible que los distintos colectivos puedan llevar a cabo su misión, y por el otro, visibilizar el trabajo fundamental que llevan a cabo.

«Es la primera vez que se hacen tantos días seguidos. Esperamos que tengan éxito y que los segovianos nos acompañen para poder seguir haciendo esta semana más años», afirmó durante la presentación de la programación la presidenta de la plataforma, Nélida Cano. El miércoles, a partir de las 11:30 horas en el Centro de Asociaciones, Autoayuda y Voluntariado de la avenida del Acueducto tendrá lugar la inauguración de la semana con una charla-coloquio con Isidoro Macías, miembro de la Cruz Blanca y conocido como el Padre Pateras.

El jueves las actividades se concentrarán en el campus María Zambrano de Segovia. Allí se colocarán una docena de stands en los que los estudiantes de la Universidad de Valladolid podrán conocer de cerca las actividades que desarrollan cada asociación. Estarán de 10:00 a 12:30 horas y de 16:30 a 18:00 horas. «Que sepan los chicos de la universidad que necesitamos voluntarios», indicó Cano. Además, a partir de las cuatro de la tarde, habrá un nuevo coloquio en la propia universidad en el que se aprovechará para proyectar el vídeo 'Te necesitamos', elaborado por la Plataforma del Voluntariado de Segovia hace algunos años. El jueves también habrá jornadas de puertas abiertas en dos asociaciones de la provincia: Cruz Roja por la mañana y la asociación Amanecer por la tarde.

Por último, el viernes tendrá lugar la principal actividad programada durante la semana. Será una concentración-manifestación que partirá de la plaza de San Millán a las 17:30 horas y finalizará en la Plaza Mayor, donde el periodista Daniel Muñoz Sastre leerá un manifiesto en un acto en el que también habrá música y gominolas. «Desde la plataforma pedimos a los segovianos que nos apoyen y acudan», declaró la Nélida Cano.

Cada vez menos

La plataforma está formada por un total de 26 asociaciones, aunque no se conoce con exactitud el número total de voluntarios que hay en la provincia. Lo que sí manifiestan varias de ellas es que con el paso de los años cada vez son menos. «Nos estamos quedando sin voluntarias. La gente no se involucra en esto», afirmó Feli Vírseda, una de las 29 voluntarias de la Asociación San Vicente de Paul, en la que prestan atención a las personas con menos recursos. «Nuestra labor es humanitaria y consiste en visitar enfermos y a los más necesitados. Muchas veces los tenemos como vecinos y no nos enteremos. Solo lo sabemos cuando dan gritos o dan guerra», declaró Vírseda, quien asevera que la del voluntario «es una labor en la que te dan más de lo que puedes ofrecer».

Por su parte, Susana Ortega, representante de Cruz Roja en Segovia, aseguró que su asociación, a pesar de ser de su fama, es la gran desconocida. «Tenemos una actividad diversa y cambiante porque tratamos de adaptarnos a las nuevas necesidades», argumentó, valorando de forma positiva las actividades que tendrán lugar durante la semana. «Es labor de toda la sociedad hacer un reconocimiento a todos los voluntarios que hacen actividad durante el año. Son gente que están cambiando la vida de muchas personas», concluyó.