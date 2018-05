El viernes, tres segovianos cruzarán a nado el estrecho de Gibraltar por una buena causa Fernando Llorente y Rafael Huertas, dos de los participantes en el reto, posan con el cartel de la Fundación Proclade. / Óscar Costa Fernando Llorente, Rafael Huertas y Alfonso Herrero, padres de alumnos del Claret, buscan recaudar fondos para Proclade QUIQUE YUSTE Segovia Miércoles, 23 mayo 2018, 10:32

Hace año y medio, en una de esas tardes sin planes concretos que amenazan con transcurrir sin pena ni gloria, Fernando Llorente y Rafael Huertas comenzaron una conversación que les llevará este viernes a cruzar el estrecho de Gibraltar a nado. Un reto que en su origen pudo quedar como tantos otros, como un plan posible a realizar en un futuro lejano que con el paso de los días, las semanas y los meses acabaría por olvidarse. Pero en este caso no solo no se postergó, sino que fue cogiendo fuerza y forma. Primero se apuntaron a la Asociación Cruce a Nado Estrecho de Gibraltar (ACNEG), la encargada de gestionar cada intento de unir a nado Europa y África desde Tarifa (hay una lista de espera de unos dieciocho meses), hasta que en el otoño de 2017 les comunicaron que su intento sería posible este mayo. Era el momento de decidir si de verdad aceptaban el reto y no lo dudaron un segundo. Siguieron adelante.

Pero una vez lanzados a la piscina decidieron buscarle mayor sentido al reto. Lograron la participación de Alfonso Herrero, que también tratará de lograr la gesta, y propusieron a la Fundación Proclade sumarse al proyecto. Sin saber muy bien de qué forma se podría colaborar, las partes llegaron rápidamente a un entendimiento. La fundación, vinculada al Colegio Claret en el que estudian los hijos de Fernando y Rafael, no tardó en vislumbrar en el reto una oportunidad de recaudar fondos para el proyecto que tienen en marcha en Musoma (Tanzania), denominado 'Escuela Bakhita' y que pretende mejorar las instalaciones y servicios del Centro Familiar de Makoto. Así, la aventura de Fernando Llorente, Rafael Huertas y Alfonso Herrero se unirá a una serie de actividades que desde el inicio del curso escolar se vienen desarrollando, recaudando hasta el momento más de 10.000 euros con actos como una exposición fotográfica sobre África que puede visitarse en el mismo centro escolar.

«Van a afrontar un reto que va a suponer una piedra más en la construcción de esa escuela en Tanzania», declaró Carlos Fuentetaja, del Colegio Claret. Por su parte, Juan José González Espada, delegado de la Fundación Proclade, agradeció a los tres participantes en el reto que hayan pensado en su fundación para destinar los fondos. «La vida cotidiana siempre puede tener vertiente solidaria», aseguró.

Dificultad

Fernando, Rafael y Alfonso han partido hoy hasta Tarifa, lugar en el que si las condiciones meteorológicas lo permiten iniciaran su aventura este mismo viernes. Para lograrlo, llevan meses de entrenamiento (han realizado distancias máximas de hasta 13 kilómetros), sobre todo en piscinas de Segovia, ya que las bajas temperaturas del invierno han frenado sus ánimo de entrenar en el pantano. No obstante, han viajado en cinco ocasiones hasta la costa para poder entrenar en aguas abiertas. «Cualquiera con un neopreno y nueve meses de entrenamiento es capaz de cruzar el estrecho», indicó Rafael Huertas, quien calculó que serán necesarias entre cuatro y cinco horas para completar el trayecto entre Tarifa y Punta Cires (ya en suelo marroquí).

Más prudente se mostró Fernando Llorente, «preocupado durante las dos o tres últimas semanas», sobre todo por el apartado mental. Los tres intentarán nadar al mismo ritmo, parando cada hora para tomar algo. Por delante tendrán 14 kilómetros en línea recta que en la práctica son más, ya que las corrientes (que pueden alcanzar más de 5 kilómetros por hora) hacen que la distancia final del reto oscile, por norma general, entre los 17 y los 20 kilómetros. Y en este caso, cuantos más mejor, porque cada familia del Colegio Claret que haya decidido colaborar (también pueden hacerlo personas ajenas al centro) donará la cantidad de dinero que consideren oportuno por cada kilómetro que Fernando, Alfonso y Rafael logren completar. Como recuerdo, cada colaborador recibirá una pequeña botella con agua y arena del Mediterráneo, «el 'mare nostrum' que queremos que nos una a África y que no nos separe de ella».