Los vecinos de Riaguas inician la reforestación del pueblo

Árboles plantados en Riaguas de San Bartolomé.

Han comenzado con la plantación de 40 árboles un proceso que se puede prolongar al menos dos años

Segovia

Martes, 20 marzo 2018, 20:22

La Asociación Sociocultural de Riaguas de San Bartolomé ha iniciado la reforestación del pueblo, tras la tala masiva de árboles que el año pasado motivó sus movilizaciones de protesta. Para los vecinos de Riaguas, 2017 ha sido un año especial porque, apunta la asociación, «comenzamos con una tala de cerca de 200 árboles que acabó con una parte importante de la, escasa, masa forestal que existe en el municipio y que llevó el desánimo a la gran mayoría de sus habitantes».

Aquella tala ecidida por las administraciones públicas, añade, motivó «un proceso de movilización como nunca antes se había vivido en el pueblo; los esfuerzos organizativos, de comunicación y económicos realizados en estos meses han servido, sin duda alguna, para revitalizar el asociacionismo en el municipio». Y finalizamos, ya entrado e

Sin embargo, ya entrado el año 2018, la asociación ha conseguido poner en marcha la reforestación del pueblo con la plantación, en una primera fase, de 40 árboles «dentro de un ambicioso proyecto que durará al menos 2 años». Ham plantado árboles de las especies abedul, falso plátano y olmo pumilla en una primera fase financiada por la Asociación, «con aportaciones exclusivamente de particulares».

«El esfuerzo ha merecido la pena porque, aunque no se hubiera plantado ni un solo árbol, nos quedaría la tranquilidad de haberlo intentado. Pero reconforta, y mucho, comprobar que lo hemos conseguido», destacan los responsables de la asociación sociocultural de Riaguas. Dicen que «mirar al pasado, en ocasiones, solo conduce a la melancolía» pero indican que «es importante no olvidar», y no para ajustar cuentas, «sino para aprender de los errores y no volver a repetirlos».

Eso significa, explican, que «las decisiones importantes en este tipo de municipios no se deben tomar sin el consenso de los vecinos. Y que las administraciones, en ocasiones, se convierten en apisonadoras que no atienden a razones. Por eso es imprescindible no bajar la guardia».

Estos meses les han enseñado también «la importancia de no ceder»: «Hemos sufrido algún que otro tropezón, hemos invertido decenas de horas en reuniones, redacción de escritos, relación con los medios de comunicación, discusiones, de buen tono, entre nosotros sobre la mejor estrategia para conseguir el fin propuesto. En ocasiones hemos caído en el desánimo pero siempre hemos actuado bajo una premisa imprescindible: no abandonar», subrayan.

Por otra parte, destacan que han tenido en este proceso gratas sorpresas, y agradecen «el trabajo de gran parte de los partidos políticos que desde el primer momento se pusieron a nuestra disposición y nos han orientado y ayudado en todo momento, en especial para abrirnos camino hacia instituciones a las que desde el inicio les exigimos una solución». Citan en concreto a Maria Cuesta, a Jose Ángel Ruiz, a Alberto Serna y a Natalia del Barrio «porque su nivel de implicación ha sido tan grande que les estamos especialmente agradecidos. Todos han estado en algún momento en el pueblo lo que nos ha demostrado una cercanía que valoramos especialmente. Y también gracias a Ecologistas en Acción y, por supuesto, a las numerosas personas del entorno que desde el primer momento han estado a nuestro lado».

Por último, señalan que estos 40 árboles plantados «no son más que el inicio de un ambicioso proyecto en el municipio» y que todavía queda mucho trabajo por delante. «Lo hacemos igual de ilusionados que el primer día y atendiendo a las enseñanzas de un excelente sindicalista, ya fallecido: “si uno se cae, se levanta inmediatamente y sigue adelante”».