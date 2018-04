Vecinos de Puente Hierro viven atemorizados por una grúa en un edificio en obras abandonado La pluma de la grúa abandonada. De Torre La presidenta de la asociación alerta del peligro que supone la estructura desde hace siete años, sobre todo los días de viento MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Martes, 3 abril 2018, 15:23

La grúa que preside un edificio de viviendas del barrio de Puente Hierro frustrado por la crisis lleva siete años parada, pero no deja de sorprender. La estructura está a escasos cinco metros de otros dos edificios y su peine –un amplio brazo giratorio– gira y pende sobre peatones y vehículos que transitan por la carretera de Villacastín. «En esas semanas de viento, imagina cómo daba vueltas eso y cómo sonaba. Una vecina que ha venido a vivir hace poco alucinaba porque cada vez que se asomaba por la ventana, el peine miraba para un lado o se venía contra ella», explica la presidenta de la Asociación de Vecinos Santa Teresa-Puente de Hierro, Mayte Mañas. Su plataforma lleva dos semanas recogiendo firmas para pedir al Ayuntamiento de Segovia la retirada de la grúa, la carencia más urgente de un barrio en el que lamenta «la dejadez urbanística».

El edificio de viviendas de cuatro plantas donde está la grúa estaba avanzado, incluso llegaron a instalarse las ventanas. Los vecinos ignoran por qué se frustró el proyecto hace siete años, pero han pedido desde entonces retirar la instalación. «La respuesta del Ayuntamiento es requerírselo a la empresa y sancionarla, pero si no tenía capacidad económica para retirar la grúa, no iba a pagar las sanciones. El solar era de Construcciones Gómez y Gómez, pero sabemos que no existe en la actualidad», detalla Mañas, aliviada porque las viviendas no hayan sido ocupadas ilegalmente, pese a «estar muy accesibles». La familia de Mañas fue de las primeras que se instaló en la zona baja de Puente Hierro, hace más de seis décadas. A sus 42 años, Mayte reside con sus hijos en un barrio que cambió con la construcción de un millar de viviendas hace 20 años. Los vecinos lamentan que esa ampliación desembocara en una suerte de «ciudad dormitorio» por la falta de parques y otras carencias urbanísticas pese a que a su colegio, el Carlos de Lecea, no le faltan niños.

Los peligros de la grúa ha dado lugar a una iniciativa que los vecinos gestionan con el «boca a boca» entre viviendas y locales –llevan más de 200 firmas–, pero sus quejas tienen un fondo anterior. «Que una carretera principal que se está hundiendo lleve 20 años sin ser asfaltada por la Junta... Agradecemos los arreglos que se hacen, pero son parches para un barrio con tantas viviendas –unas 2.500 habitadas–. Ha sido un problema de dejadez urbanística porque éramos un barrio pequeño con pocos votos. Nos las hemos deseado hasta para pedir bancos».

Además de la grúa, la asociación pide una actuación municipal sobre la pequeña urbanización denominada ‘La Riojana’, una decena de viviendas unifamiliares adosadas que llevan abandonadas más de una década. Eran pisos de renta baja que se fueron vaciando para una promoción de chalés que aprovechase el gran espacio a su espalda, junto a El Tejerín. Otro proyecto truncado durante la crisis. «El deterioro ya se plasma en caídas de tejas, de fachada... Sabemos que hay perros allí atrapados y en mal estado. Se tira mucha basura junto a la acera por donde hay que pasar. Hay antenas que descuelgan y pueden caer sobre cualquiera», subraya Mañas. La asociación también pide la retirada en otra zona una valla de alambre entre edificios que ha caído varias veces sobre vehículos. El colectivo asegura que un conductor presentó una denuncia hace años y no se tomaron medidas.