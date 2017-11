IE, la universidad española favorita para las grandes empresas y la 24 del mundo Ceremonia de graduación de IE University. / El Norte El ranking lo ha elaborado 'Times Higher Education' de acuerdo a la opinión de 6.000 reclutadores y directivos de empresas de 21 países EL NORTE Segovia Jueves, 16 noviembre 2017, 12:42

IE University consolida su posición entre las 25 mejores universidades del mundo en cuanto a empleabilidad, según el 'Global University Employability Survey and Ranking 2017', que ha publicado la revista británica Times Higher Education.

La Institución académica aparece como la primera universidad española, la séptima europea y la vigesimocuarta del mundo, lo que supone ascender una posición respecto a 2016, como han señalado desde IE University.

El estudio lo realizan las consultoras Emerging (Francia) y Trendence (Alemania) y valora el grado de empleabilidad de 150 universidades de todo el mundo de acuerdo a la opinión de 6.000 reclutadores y directivos de grandes empresas de 21 países, entre los que figuran Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, España, Israel, Italia, Japón, Corea, México, Holanda, Singapur, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido, Emiratos Árabes y Estados Unidos.

De acuerdo con el ranking, Estados Unidos posee las universidades más atractivas para los reclutadores y con mejor empleabilidad entre sus graduados. Treinta y cinco instituciones de este país están presentes en el informe, 7 de ellas se sitúan entre las diez primeras.

Así, la clasificación está liderada por las universidades estadounidenses de California Institute of Technology, Harvard, Columbia y Massachussetts Institute of Tecnology (MIT). La primera universidad europea es Cambridge (5ª), seguida de Technical University of Munich (8ª) y Oxford (15ª), mientras que la primera asiática es la de Tokio, en la novena posición.

Entre las diez primeras universidades figuran siete universidades estadounidenses, dos europeas y una asiática. Asimismo, entre las 30 primeras universidades aparecen 10 universidades estadounidenses, 10 europeas, 7 asiáticas, dos canadienses y una australiana.

IE University consolida su clasificación de años anteriores ya que asciende una posición respecto al informe del año pasado y tres posiciones con respecto al ranking de 2015, y es la primera universidad española en este informe y la séptima en Europa, solo superada por Cambridge, Technical University of Munich, Oxford, Imperial College London, École Polytechnique y H.E.C. Paris.

El rector, Salvador Carmona, ha afirmado que se trata de una «gran noticia», que sirve para compro cada año que «las más destacadas empresas internacionales confían en las capacidades de nuestros graduados», además de reforzar el compromiso de Ie University con «la calidad y la excelencia universitaria».