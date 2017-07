¡Ven a felicitar a Antonio Machado! Cartel en conmemoración al nacimiento de Antonio Machado. / El Norte Las actividades para conmemorar el 142 aniversario del nacimiento del escritor tendrán lugar el miércoles 26 de julio en la Casa-Museo EL NORTE Segovia Viernes, 21 julio 2017, 21:30

Una jornada de puertas abiertas, la conferencia 'Don Antonio Machado profesor. La educación en su época y en la nuestra', por Martín Ruiz Calvente, un concierto de guitarra de Samuel Diz y la realización de tarjetones de felicitación son las propuestas para la celebración de esta efeméride

El 26 de julio de 1875 nacía Antonio Machado en una de las dependencias del Palacio de Dueñas, en Sevilla. Turismo de Segovia celebra esta fecha con dos actividades en la Casa-Museo, en su día pensión donde residió el poeta de 1919 a 1932.

Bajo el lema ¡Ven a felicitar a don Antonio! Turismo de Segovia ha organizado una fiesta que dará comienzo a las 12:00 h con la realización de tarjetones de felicitación con los que adornaremos el jardín de la pensión donde vivió el poeta.

Por la tarde, a las 20:00 h tendrá lugar la conferencia “Don Antonio Machado, profesor. La educación en su época y en la nuestra”, por Martín Ruiz Calvente, autor del libro con este mismo título. Martín es, como don Antonio fue, profesor de instituto de educación secundaria desde 1996, especialidad filosofía y ciencias sociales; sigue aprendiendo de sus alumnos, y continúa participando en diversas actividades formativas y educativas; tiene publicados abundantes artículos educativos y filosóficos, accesibles en internet. Trabaja en el IES Los Cerros de Úbeda y reside en Baeza, donde la palabra y la presencia en el tiempo de don Antonio Machado ha sido la motivación honda de su libro, en un intento de emular su honestidad intelectual para mejorar la educación de nuestra época.La entrada a la conferencia es libre hasta completar aforo.

A continuación, a las 21:00 h, el guitarrista Samuel Diz ofrecerá el concierto La Guitarra de la Generación del 27' en el centenario del primer encuentro de Federico García Lorca y Antonio Machado. Samuel Diz, activo intérprete e investigador de la música en la Generación de 27', presentará su último trabajo discográfico Impresiones y paisajes, como el primer libro de Lorca.

Samuel Diz es Graduado en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. Ha actuado en diferentes países de los continentes europeo, americano y africano, destacando su presentación en The Council on Latin American and Iberian Studies de la Universidad de Yale, en el Harare International Festival of the Arts de Zimbabwe, así como en la Fundación Juan March o en el Palau de la Música Catalana, donde recibe el Premio de la Crítica El Primer Palau por el «estudio y coherencia del programa, demostrando una alta seguridad escénica y un sonido muy diáfano con la guitarra».

Seleccionado por Creación INJUVE, Samuel Diz presentó en el Centro Generación del 27 su último trabajo discográfico Impresiones y paisajes. Un crisol de composiciones olvidadas y/o inéditas dedicadas al guitarrista Regino Sainz de la Maza que toman a Federico García Lorca como punto de encuentro de lo popular y erudito del valioso legado artístico e intelectual de la Generación del 27.

Junto a la participación en el Centenario de Lorca en Galicia con el lorquista Ian Gibson y la periodista Carolina Alba, Samuel Diz ha actuado en el Museo-Casa Natal Lorca de Fuente Vaqueros, en la University College Cork o en la Boston University para su Lorca's guitar soundings organizado por el lorquista Christopher Maurer. Próximamente realizará un nuevo debut europeo actuando en el Festival Joaquín Rodrigo de Tiflis (Georgia). La entrada al concierto es libre hasta completar aforo.

Además durante todo el día la Casa-Museo podrá visitarse de forma gratuita en su horario habitual (De 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 18.00 horas).