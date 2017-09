Fiestas en Nava de la Asunción «Mientras haya un toro y alguien que quiera ponerse delante, habrá tauromaquia» José Pedro Prados, ‘El Fundi’. / F. de la Calle El Fundi, muy querido en Nava de la Asunción, reapareció a finales de junio en la localidad francesa de Istres FERNANDO DE LA CALLE Nava de la Asunción Viernes, 15 septiembre 2017, 19:18

Ha sido el verano de su vuelta a los ruedos como matador de toros. José Pedro Prados ‘El Fundi’ reapareció a finales de junio en la localidad francesa de Istres, volviendo a triunfar como tantas veces ha hecho en el país vecino. El 50 aniversario de la plaza de toros le llevará por tercera vez a Nava de la Asunción, será la tercera plaza segoviana que visite este verano, tras triunfar en los festivales de Navalmanzano y Sepúlveda, donde formó parte del cartel que rindió homenaje a Víctor Barrio.

–¿Cómo le convencieron para volver a los ruedos?

–No hizo mucha falta. Me hicieron una propuesta los que llevan la plaza de Istres donde reaparecí, cuando fueron a por unos toros a la ganadería de mi suegro, José Escolar. En esta feria de Istres, estos últimos años están haciendo siempre algo especial, en una ocasión reapareció Espartaco, en otra Joselito, el año pasado mató Ponce seis toros. Y este año lo especial era que yo reapareciera en esa plaza, porque he toreado mucho en Francia, tenía mucho cartel y llevaba cinco años sin torear en corridas, les gustó que ese fuese el broche de la feria. Me propusieron un cartel que me gustó y una ganadería que me apetecía. Me lo pusieron en bandeja, con mucho cariño y con mucho tacto. No tuve más remedio que decir que sí.

–¿Ha sido una reaparición puntual o toreará más corridas?

–Lo digo siempre que me preguntan. Fue una corrida puntual, pero sin surgen corridas puntuales como esa, que no salen muchas, si surgen tres o cuatro que me apetecen diría que sí.

–¿Cómo han sido estos años alejado de las plazas?

–Es duro entre comillas, porque yo necesitaba ya un poco de descanso también. Me he tirado 25 años de matador, pero estuve antes de novillero y becerrista. Fueron muchos años a tope. No soy un torero que haya toreado muchísimas corridas cada año, pero sí me preparaba como el que más y estaba bastante quemado del entrenamiento y del mundo del toro que erosiona mucho, tanto la responsabilidad como los miedos y la tensión. Además de considerar que no te están tratando como tú mereces, las interioridades. Y necesitaba un poco de relax.

–¿Su familia cómo se ha tomadola reaparición?

–Al principio un poco preocupados, porque mis hijos cuando yo me retiré todavía no tenían mucha noción de lo que era. Ahora tienen 15 y 16 años y lo ven de otra forma. Lo han visto con la responsabilidad normal, con nerviosismo, pero a la vez con ilusión, porque me veían a mí con ilusión y veían que era una cosa bonita que me lo habían puesto con mucho cariño. No se lo tomaron mal.

–En poco más de un año, el mundo del toro ha perdido en la plaza a dos figuras como Víctor Barrio e Iván Fandiño. ¿Cómo lo vivió?

–Es muy triste. Cuando un torero cae en la plaza, aunque parezca que estamos preparados para ello, no lo estamos tanto. Podemos estar acostumbrados a cornadas graves, pero cuando llega la gente de un compañero y de gente tan joven como fue el caso de Víctor y Fandiño no deja de ser durísimo. Y aunque nos lo tragamos, y al día siguiente estemos toreando en las plazas, no deja de ser duro. Cuando pasó lo de Fandiño estaba a punto de reaparecer, para mí fue duro pero yo pensaba en mi familia y para ellostuvo que ser durísimo, aunque intentábamos no hablar de ello, pero todo eso cala y para los toreros que torean en el día a día, los que torearon con él, sus compañeros, al día siguiente enfundarse el traje de torero y seguir para adelante, es algo que hay que poder con ello, es la dureza de esta profesión, la que lo engrandece.

–¿Cómo ve el estado de la fiesta en la actualidad?

–Yo la veo bien, de salud interna bien. Hay algo obvio que es una guerra antitaurina, con las corrientes animalistas mal llevadas. Yo me considero que quiero a los animales y soy torero. Creo que el toro nace y se cría para lidiarse en una plaza, como otros animales se crían para otras cosas. Con toda esta polémica antitaurina, la tauromaquia sigue creciendo. Con toda la poca o ninguna ayuda política, sigue creciendo. Y sin ninguna ayuda del exterior y sigue vive. Porque es algo muy nuestro. Y mientras haya un toro y alguien que se quiera poner delante, sea torero o para correrle por la calle, la tauromaquia seguirá ahí.

–¿Se siente querido por la afición segoviana?

–Sí. He toreado mucho, sobre todo en mis comienzos, por toda esa zona. Cuando toreé en Navalmanzano me vino mucha gente recordándome cuando toreé con catorce años en Pelayos y me llevaban fotografías. Fue en el año 81 y todavía se acordaban, me llevaban fotografías.

–¿Cómo recuerda su anterior visita a Nava en aquel histórico festival con Joselito y El Bote conmemorando el veinte aniversario de su toma de alternativa?

–Pues como un momento muy agradable, sobre todo lo que sentimos en la plaza. El cariño con que se organizó el festival, cómo acudió el público en masa y lo simpático y agradable que estuvo a lo largo de toda la tarde, lo bien que lo pasamos. Tengo un recuerdo fenomenal de ese día.

–¿Qué le diría a toda la gente de la comarca de Nava de la Asunción para que se animen a acudir el domingo al festival del 50º aniversario?

–Que creo que lo van a pasar muy bien. Creo que va a ser algo muy bonito, muy simpático, muy agradable. Vamos a ver a toreros y banderilleros de tres generaciones distintas y donde creo que vamos a vivir momentos muy bonitos, donde se va a ver torear, se va a ver disfrutar y los invito porque creo que no van a perder la tarde.

–¿Éxito como en sus dos actuaciones anteriores en Nava?

–Intentaremos que así sea. No hay dos sin tres...