Titirimundi abre la taquilla para las tres obras del Juan Bravo
Miércoles, 28 marzo 2018

El Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia, Titirimundi, que este año celebra su trigésima segunda edición entre el 10 y el 15 de mayo, inicia hoy la venta de entradas para los tres espectáculos programados en el teatro Juan Bravo: ‘Fábulas de Jean Fontaine’, en un estreno de Tàbola Rassa en castellano y en versión actualizada especial para Titirimundi, los días 10 y 11 de mayo (para mayores de 12 años); ‘La Osadía de La Chana’, para adultos, una versión sobre La Odisea los días 12 y 13 de mayo; y el montaje de interior ‘Sol bemol’, que D’Irque & Fien realizarán el 14 y 15 en un espectáculo recomendado para mayores de 8 años, con el que actuarán recordando a Julio Michel, fundador y director de Titirimundi fallecido el pasado mes de junio.

Las entradas se pueden comprar en el horario habitual de taquilla (de miércoles a viernes de 11:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00. Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00) y a través de la web www.ticketea.com (902 044 226).

Para el resto de espectáculos de Titirimundi, tanto en salas (Museo Esteban Vicente, Sala Julio Michel y Sala Ex.Presa 2 de La Cárcel, La Alhóndiga, plaza de toros de San Lorenzo, Palacio de Quintanar, iglesia de San Nicolás) como en los 9 patios y jardines cerrados, la venta, tanto física como on line, arrancará el martes 10 de abril. Las entradas se podrán adquirir en el Centro de Recepción de Visitantes del Azoguejo, de lunes a sábados de 10:00 a 18:00 horas, domingos de 10:00 a 16:00 horas. O a través de la web www.turismodesegovia.com. Para las actuaciones de los patios no se podrán comprar más de 6 entradas por persona para un mismo espectáculo y horario. Los precios para los montajes de sala oscilan entre 6 y 15 euros, dependiendo de cada espectáculo y entre 1 y 6 euros los correspondientes a los patios. Durante el festival, las entradas que no hayan sido adquiridas por anticipado se podrán comprar en los recintos donde se celebren las representaciones desde una hora antes de la primera función de la mañana y una hora antes de la primera función de la tarde, en el Centro de Recepción de Visitantes, en el horario establecido, y en www.turismodesegovia.com.

La organización ruega que se respete la edad recomendada para cada espectáculo y recuerda que una vez comenzada la función, como en todas las representaciones, no se permitirá el acceso a la sala o patio.