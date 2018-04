Aquí no se tira nada: sobras de comida llevadas al lienzo Uno de los cuadros de Beatriz Gómez. / M. Rico El Ayuntamiento de Viloria alberga hasta el 8 de abril la singular exposición de Beatriz Gómez MÓNICA RICO Cuéllar Lunes, 2 abril 2018, 11:21

¿Pueden las sobras de comida convertirse en objeto de una exposición? La respuesta es sí y las pruebas están colgadas en las paredes del Ayuntamiento de Viloria. Mondas de patata, berenjena, peladuras de cebolla y de calabaza, cáscaras de huevo y de nueces, trozos de berza, los restos más oscuros de una coliflor, ramas de hojas de laurel o de perejil son algunos de los ingredientes que se suelen desechar en el momento de cocinar y que Beatriz Gómez ha convertido en cuadros. Fotografiados por José Luis Alonso, estos restos de alimentos conforman ahora una exposición que se puede visitar hasta el próximo 8 de abril.

La idea surgió de forma casual. Gómez explica que cuando se encontraba en la cocina, había momentos en los que tenía que estar pendiente de la comida, pero sin nada que hacer. Un día había estado utilizando el perejil y le dio pena porque había comenzado a tomar un tono amarillento, así que pensó:«Esto no lo he usado en su momento y me parece bonito». Ese fue el inicio.Lo puso sobre un plato y creó su primer paisaje. Lo fotografió y lo subió a su perfil de Facebook, donde gustó a sus contactos. A partir de ese día, siempre que estaba en la cocina, mientras preparaba la comida del día, con los restos realizaba alguna creación. Si en la comida había zanahorias, utilizaba las pieles, o los restos del tomate, del puerro…

Todas sus creaciones las iba fotografiando y publicando en la red social, y las respuestas continuaron siendo positivas entre sus conocidos. Uno de sus vecinos, José Luis Alonso, fue más allá y le convenció de que sus creaciones eran arte y que había que fotografiarlas y darles un valor. Pero Beatriz Gómez únicamente tenía su móvil, con lo que la calidad de las fotos no era muy buena, «y para pasarlo a papel, hubiera dejado bastante que desear». Fue el propio Alonso el que se ofreció voluntario. Amante de la fotografía y poseedor de una cámara profesional, decidió fotografiar todos los platos que Beatriz creaba.

«Empezamos así, quedábamos todos los días. Yo preparaba el plato y después le llamaba para hacer las fotos. Cuando tuvimos unas cuantas, pensamos que se podían exponer». La empresa que se encargaba de revelarlo sugirió realizarlo en lienzo en vez de optar por una fotografía de papel con cristal o metacrilato. La autora no es cocinera profesional, sino escultora. Las creaciones que elabora parten de los desechos de la cocina diaria de su hogar. «Si estoy cocinando una tortilla de patatas, hago algo con las cáscaras de huevo y con las mondas de las patatas», afirma. Nunca es premeditado, no piensa con antelación lo que va a crear, sino que entre los restos de la comida «siempre hay algo que me da la clave, siempre veo algo», señala Gómez.

En vivo

En la exposición, además de una veintena de lienzos con algunas de sus creaciones, cuenta con una en vivo. El día de la inauguración de la exposición elaboró unas flores con los restos de una ensalada y unas peladuras de ajos. «Alguien me dijo que trajera a la exposición un cuadro en vivo para que la gente se haga una idea de lo que es, porque en las fotos se pueden pensar que es dibujado o creado con un programa informático o retocado de forma digital». Un caballito de mar, una oveja, una geisha, distintos retratos y paisajes son algunos de los motivos que se pueden ver en la exposición. También hay algunos retratos, entre ellos uno de Einstein.

La idea surgió en diciembre y desde entonces Beatriz Gómez ha hecho una creación con restos culinarios prácticamente cada día, por lo que ya cuenta con más de un centenar, aunque en la exposición, que se puede ver en el Ayuntamiento de Viloria, de 18:00 a 20:00 horas, hay veinte obras. Las creaciones, explica la autora, «van evolucionando». Por ejemplo, «a un rostro, a lo largo de los días le va cambiando la expresión. Es un arte vivo».