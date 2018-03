«No hay que tener miedo a la construcción de embalses» Juan Carlos Domingo, ayer, antes de la entrevista. / Antonio de Torre Juan Carlos Domingo, ingeniero de Caminos y doctor en Hidrología, considera que «Segovia está atrasada porque no tiene recursos hídricos» CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Jueves, 22 marzo 2018, 12:03

«El agua es el motor de la vida». Tan simple y tan complejo a la vez. También tan rotundo. El ingeniero de Caminos y doctor el Hidrología, Juan Carlos Domingo, desea que la sociedad se empape (valga la expresión) de la relevancia y el potencial que atesora un territorio con recursos hídricos adecuados y suficientes. Pero en Segovia hace falta pedagogía. En otras zonas de España son conscientes de esta importancia capital, asevera. Por ejemplo, en el sureste peninsular, regiones que conoce bien gracias al desarrollo de su tesis.

Domingo y otros expertos en distintas disciplinas han creado una nueva asociación que, aunque lleva un año en funcionamiento, se presenta hoy de manera oficial con motivo del Día Mundial del Agua.- El acto es una muestra de lo que quiere ser esta organización: un medio de difusión de la cultura del agua. Esta tarde, a las 18 horas, se vestirá de largo en la sala de la Fundación Caja Segovia de la bajada del Carmen con una serie de conferencias.

El presidente enumera las tres líneas de actuación propuestas. «Una, el fomento de la investigación pura y dura mediante colaboraciones con instituciones; otra es la de la ayuda al ciudadano o a pequeños ayuntamientos que no tienen medios para una consulta o para hacer frente a sus problemáticas, siempre en coordinación con la Diputación o la Junta y sin entrar en conflictos de competencias», afirma Domingo.

El tercer eje sobre el que gira la actividad de la Asociación para la Investigación del Agua y el Medio Ambiente (Asiama) es la «difusión y el fomento de la cultura del agua a través de charlas, conferencias, artículos, publicaciones...». Con esta declaración de intenciones, el presidente cree necesario el papel que puede jugar en esa promoción este grupo de científicos y técnicos.

«Con el pie cambiado»

«En Segovia echo en falta la cultura del agua que hay en otras zonas», arguye. Indica que «aquí nunca ha habido problemas y la gente se ha pensado que es un recurso que dura siempre, pero el cambio climático nos ha pillado con el pie cambiado y empezamos a ver que tenemos un problema con el agua».

Por eso, el especialista conmina a «cambiar el chip». La labor que puede llevar a cabo Asiama contribuirá a subsanar la ausencia de investigación en torno al agua, porque «en Segovia estamos aún verdes» en esta materia, incide. No es baladí. «Segovia está atrasada con respecto a otras provincias porque no tiene recursos hídricos», lamenta al repasar los proyectos de infraestructuras que al final no han salido adelante y que ahora se ven que son necesarias. Y es que ese cambio climático provoca periodos cada vez más largos de sequía, además de fenómenos naturales más bruscos. En esta línea, apuesta por la construcción de embalses y presas. «No hay que tener miedo», insiste Domingo.

«El agua es un bien común, es de dominio público y lo gestiona el Estado». Y así debe ser, apostilla. «Si el agua lo gestionaran comunidades o pueblos, estaríamos todos los días en conflicto», destaca. Ese cambio de mentalidad por el que aboga ya se está produciendo en el Gobierno.

Según Juan Carlos Domingo, la maquinaria estatal «ya está moviéndose para adecuarse al cambio climático y el año pasado se aprobó la posibilidad de cambiar concesiones previa solicitud de las confederaciones». Esto es lo que está llevando a cabo el ente regulador de la cuenca del Duero con respecto a las históricas caceras segovianas del Cambrones y de Navalcaz.