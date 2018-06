Suárez-Quiñones apuesta por el uso de la biomasa como energía limpia

Contra el uso de plásticos no reutilizables

La Junta de Castilla y León ya ha puesto en marcha la estrategia de educación ambiental dirigida a los escolares, que son los mejores agentes transmisores, para que exijan a sus padres «comportamientos medioambientales que fomenten el uso mínimo de plásticos», para que en la vida diaria no sean utilizados plásticos que no sean reutilizables. Así lo ha expresado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que este 5 de junio tiene el eslogan de 'Rehusa lo que no sea reusable'. La decisión a adoptar, ha declarado el consejero, es la de buscar plásticos biodegradables o que tienen una «segunda vida», además de rechazar «en cualquier sitio y en cualquier actividad privada» el uso de plásticos no reutilizables. La consecuencia de no hacerlo es contribuir a que estos plásticos vayan a parar a los oceános, hasta unos ocho millones de toneladas cada año, y también a las masas acuáticas y a los ríos de la comunidad castellano y leonesa, que posee «los mejores ríos de salmonidos y trucheros del mundo». El consejero ha indicado además que la comunidad de Castilla y León ha mejorado sus datos de reciclaje de envases urbanos, en un 3,5% de acuerdo con el último informe de Ecoembes.