«Los socialistas saben que la Base Mixta no corre riesgo», afirma Represa Juan Ramón Represa, durante su intervención. / El Norte El Senado aprobó la propuesta del PP para instar al Gobierno a poner en marcha, a través de la próxima oferta de empleo, las medidas que atiendan las necesidades del personal civil EL NORTE Segovia Jueves, 14 diciembre 2017, 12:38

El PCMASA-2 es uno de los centros logísticos de España «que mejores instalaciones, recursos técnicos y medios humanos tiene, y por ello los populares segovianos hacen hincapié en asegurar la continuidad del mismo», al tiempo que critican la postura del PSOE, «que lleva tiempo tratando de sembrar dudas en la sociedad segoviana y entre los propios trabajadores de la base, según afirma la presidenta del Partido Popular en Segovia y también senadora, Paloma Sanz.

Precisamente, el Senado ha aprobado esta semana, con 17 votos a favor y las abstenciones de PNV y PSOE, una moción presentada por los parlamentarios del PP de Segovia para instar al Gobierno a poner en marcha en el PCMASA-2, a través de la próxima oferta pública de empleo, las medidas correspondientes que atiendan las necesidades del personal civil de la conocida como Base Mixta «para lograr el mejor rendimiento».

El senador segoviano Juan Ramón Represa, quien acusó por su abstención a los socialistas de «falta de compromiso con los segovianos y los trabajadores de la Base», fue el encargado de defender la moción. En su intervención, argumentó que la Dirección General del Ministerio de Defensa ha iniciado un estudio sobre las necesidades actuales del personal civil «con el objetivo de maximizar su eficiencia y optimizar el empleo, garantizando así la cobertura de puestos de personal civil y asegurando el funcionamiento operativo y la carga de trabajo que soporta». Según dijo, «habrá que estar a la espera de que concluyan definitivamente esos estudios, para posteriormente priorizar la situación del Parque en las correspondientes ofertas de empleo público».

De este modo, señaló Represa, se permitirá «la adecuada reposición del personal de la Base Mixta, objetivo de la moción debatida».

Alta cualificación

Para el senador, «a la alta profesionalidad y cualificación de los 97 trabajadores civiles del centro, asegura la operatividad y el más satisfactorio rendimiento del mismo», dado que «el material con el que se trabaja es de última generación y requiere una especialización y una formación continua, tanto del personal militar como del civil».En este sentido, Juan Ramón Represa recuerda que «fue el PSOE del señor Rodríguez Zapatero el que en el año 2007 congeló la oferta pública de empleo y quiso llevarse el Parque de Segovia mediante el Plan Nogal, que tenía por objetivo centralizar los once centros logísticos del país», por lo que pide a los socialistas, quienes habían presentado una moción alternativa que no fue sido aprobada por no aceptar la enmienda propuesta por el PP, que «luego no se presenten como salvadores, sabiendo que la permanencia del PCMASA-2 no corre ningún riesgo».

Durante el mes de septiembre, añadió, el secretario de Estado de Defensa «ya se reunió tanto con los parlamentarios nacionales segovianos del PP como con el senador socialista Félix Montes», en un encuentro en el que, tal y como señalan los populares, «quedó claro cuál iba a ser el futuro del Parque».

Los parlamentarios nacionales del PP de Segovia, que insisten en que llevan «mucho tiempo trabajando en este tema y siendo conocedores de la importancia de la Base Mixta para la ciudad», reconocen que no entenderían «que la enmienda no fuese aprobada en el Congreso en el mismo sentido que la moción debatida en el Senado» –la Cámara Baja aprobó, con el voto en contra del PP y PNV, la proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario del PSOE para modernizar y dotar de un plan de viabilidad a la Base Mixta– «porque resulta totalmente fuera de lugar que el PSOE hable de planes de reorganización y operativos con programas de inversiones, si luego votan en contra de los Presupuestos Generales del Estado».