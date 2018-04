Los segovianos pagarán un 10% de comisión por recargar el E-Park Un usuario utiliza la aplicación móvil de E-Park. / Antonio de Torre El presidente de Setex Aparki, empresa que gestiona la ORA, afirma que primero se ha de resolver el conflicto en Madrid MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Jueves, 5 abril 2018, 08:11

La empresa concesionaria del servicio de vigilancia de la ORA, Setex Aparki SA, asegura que nunca ha dicho que no fuera a cobrar los gastos de gestión que supone la recarga del saldo en la aplicación móvil, E-Park. Su presidente, Jaime López de Aguilar, explica que la decisión de aplicar un porcentaje a cada recarga está tomada, pero aún no se aplicará. La semana próxima mantendrá una reunión con el concejal de Tráfico, Ramón Muñoz-Torrero, para aclarar la cuestión, aunque este advierte de que «la voluntad del Ayuntamiento es que no nos lo cobre a nosotros».

López de Aguilar explica que «lo importante es separar lo que el usuario paga por estacionar de la posibilidad de que pague unos gastos de gestión por la recarga del saldo en la aplicación»; es decir, añade, «por estacionar en Segovia no se va a cargar ningún gasto de gestión, pero una cosa distinta es la recarga del saldo, que es para todas las ciudades, que un día puede utilizarse en Segovia, otro en Madrid y otro en Santiago, y esa recarga presumiblemente tendrá un gasto de gestión porque no podemos saber de dónde son los usuarios».

Pone el ejemplo el responsable empresarial de las tarjetas de crédito: «Por pagar con ellas en una tienda no cobran comisión, pero sí por tenerlas». Subraya además que tener una cuenta abierta con saldo en la aplicación de teléfono móvil ocasiona gastos de gestión, «y tenemos que cobrarlos porque supone un gasto importante, todos los costes asociados van en contra de E-Park».

El 8,26% más IVA

En Segovia, sin embargo, «no lo vamos a aplicar de inmediato», precisa. Aclara que por el volumen de operaciones de Setex Aparki, que tiene contrato en 14 ciudades, el contrato de más relevancia es Madrid, y ha sido la decisión del Ayuntamiento madrileño de liberalizar el pago de la ORA por móvil la que ha abierto la caja de Pandora. El cambio de condiciones ha supuesto que la administración municipal madrileña acepte el cobro de gastos por recarga, pero eso implica la firma de un nuevo contrato, «y hasta que no esté terminado el proceso no cobraremos».

Cuando lo hagan a cada usuario le costará un 10% más (el 8,26% más el 21% de IVA, como máximo) recargar su saldo en la aplicación E-Park, y en principio Setex Aparki sí tiene previsto aplicarlo en Segovia, sin fecha y a pesar de que López de Aguilar reconoce que «cada ciudad tiene sus peculiaridades».

Que la cuestión viene del problema suscitado en Madrid y de la competencia entre empresas –otra, titular de la aplicación Easy Park, se ha ofrecido a gestionar el aparcamiento a través del móvil en Segovia– lo sabe bien el concejal Ramón Muñoz-Torrero: «Es un problema de competencia empresarial», señala. Por eso su departamento requirió a la Comisión de Mercados y Competencia de Madrid que se pronunciara sobre la posibilidad de que esta segunda empresa pudiera intervenir, y aunque no ha contestado aún también está a la espera de que el Ayuntamiento de Madrid haga pública la circular en la que autorice el cobro de la comisión por recarga.

No obstante, Muñoz-Torrero comenta que, «de acuerdo con el pliego y el contrato nuestro, no vemos la posibilidad de que puedan cobrar el recargo por utilizar el servicio telefónico, no sabemos cómo se puede gestionar». Así que también espera aclarar las cosas en la reunión de la semana próxima.