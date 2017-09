El segoviano Ignacio Martín Granados, entre los 100 comunicadores políticos más influyentes Ignacio Martín Granados. / El Norte Ha recibido en Washington uno de los premios 'The Napolitan Victory Awards', los Oscar de la comunicación política EL NORTE Segovia Lunes, 4 septiembre 2017, 22:45

El segoviano Ignacio Martín Granados es uno de los cien profesionales más influyentes en comunicación política, como acredita que haya recibido en Washington este fin de semana unos de los premios 'The Napolitan Victory Awards', los Óscar de la política.

Los premios a los ganadores de las distintas categorías de los Napolitan Victory Awards, denominados así en honor a Joseph Napolitan, considerado el padre de la consultoría política, han sido entregados en Washington y Martín Granados ha recibido también otros galardones: como director de la Publicación política del año, coautor de dos libros premiados y profesor en otros dos masters reconocidos como mejores Programas de Educación Política.

Son los galardones concedidos a los más grandes del mundo de la consultoría política, cuya convocatoria se extiende a más de 21 países e incluyen más de veinte categorías que reconocen la labor de los profesionales de habla hispana del sector a nivel internacional.

El politólogo segoviano Ignacio Martín Granados, que fue jefe del gabinete de la Alcaldía de Segovia con Pedro Arahuetes, ha sido reconocido en varias categorías. Por un lado, ha sido seleccionado entre los cien profesionales políticos más influyentes del año, una lista en la que se encuentran tan sólo otros siete españoles. Esta selección, según su jurado (el Consejo Editorial de la revista Washington COMPOL), es «un grupo élite de profesionales que lograron un legado y méritos inolvidables que incluye a profesionales famosos y algunos que pueden ser desconocidos, también a quienes ya están establecidos o son novatos, pero todos líderes innovadores».

Por otra parte, la revista de ACOP (Asociación de Comunicación Política), publicación mensual que dirige desde 2015, se ha alzado con el premio a la Publicación política del año frente a candidaturas de México, Perú, Guatemala y Colombia, haciendo que sea la publicación de referencia en comunicación política en español en el mundo, teniendo en cuenta que ha conseguido este reconocimiento por cuarto año consecutivo y se han celebrado seis ediciones de estos galardones.

Asimismo, dos libros en los que participaba como coautor ('Consultoría Política' y 'Política en serie. La ficción que inspira el poder'), han sido distinguidos en la categoría de Libros del Año. Además, dos cursos masters en los que es profesor (Máster Universitario en Marketing Político y Comunicación institucional de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política de la Universidad Camilo José Cela), fueron reconocidos como Programas de Educación Política del Año.

En 2014, Martín Granados ya recibió dos menciones de honor en estos galardones al Impacto Informativo y Educativo de su página web (www.martingranados.es) en la categoría de Blog de Marketing Político.

Ignacio Martín Granados es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, especialidad en Análisis Político, y Diploma de Estudios Avanzados en Ciencias Políticas. Docente y consultor en comunicación política y asuntos públicos, colabora con la Fundación Felipe González y fue durante nueve años director del Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Segovia y profesor asociado de la Universidad de Valladolid en el Campus de Segovia.

Coautor de cinco libros, es miembro del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político (CIGMAP) y del Consejo Directivo de la Asociación de Comunicación Política (ACOP).

Los premios The Napolitan Victory Awards son convocados por The Washington Academy of Political Arts and Sciences para los profesionales de la industria de la consultoría y la comunicación política desde el año 2012.