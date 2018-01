Segovia reforzará la vigilancia para evitar heces de perros en las calles Una mujer recoge las heces de su perro. / AP El pliego para renovar el servicio de basuras incluye la creación del registro de ADN canino EVA ESTEBAN Segovia Lunes, 22 enero 2018, 08:18

El registro de ADN de los perros censados en la ciudad para poder identificar sus excrementos si sus dueños no cumplen con la obligación de retirarlos de la vía pública está previsto en el pliego de renovación del servicio de basuras y limpiezas, por lo que no se pondrá en marcha, «en principio», hasta que este no entre en funcionamiento.

Torquemada, que apela a la «responsabilidad y el civismo» de los ciudadanos, anuncia que se intensificará la presencia policial para que este tipo de situaciones «tan desagradables» no se produzcan y, en caso de ser necesario, se impongan las correspondientes sanciones. «Hay que cumplir la ordenanza municipal, y estaremos más vigilantes hasta que en un futuro se implante este sistema de ADN», señala el responsable del departamento municipal de Servicios Sociales.