«En Segovia no queremos el turismo de borrachera de las despedidas» Claudia de Santos, concejala de Patrimonio Histórico. / El Norte La concejala de Patrimonio Histórico, Claudia de Santos, admite cierto malestar, aunque el Ayuntamiento no piensa tomar medidas LAURA MARTÍNEZ Segovia Martes, 1 agosto 2017, 11:51

Si a las despedidas de solteros se las puede considerar turismo, es cuando los grupos salen a la calle con sus disfraces y charangas. Se les puede encontrar en cualquier bar o restaurante. «En Segovia no notamos una gran afluencia de despedidas; puede ser, también, porque la ciudad es cara en general», comentó Claudia de Santos, concejala de Patrimonio Histórico y Turismo. «Aquí todo el mundo es bienvenido, siempre que sea un ciudadano que cumpla con sus labores y deberes como tal», argumenta la edil, quien añade que no es el turismo idóneo para la capital ya que «su atuendo no suele ser estético y su modo de dejarse ver está mas cerca de la procacidad que del estilo y buen gusto. No queremos un turismo de borrachera, que es en lo que se convierten estas fiestas».

De Santos aseguró que no es su intención generalizar ni ser injusta con otros grupos que tienen buen comportamiento, pero así es la tónica habitual. Junto a comerciantes y hosteleros, la concejalía también opina que no es el mejor turismo para la ciudad. En otras ciudades como Madrid, Salamanca, Gandía y Granada, ya se han establecido límites que regulan estas celebraciones, cuyo incumplimiento supone además una multa.

Aunque no hay datos sobre la mesa, estos grupos de despedida de solteros «tienen una repercusión favorable en la economía de la ciudad», aseguró la alcaldesa, Clara Luquero. Hecha la salvedad, afirmó que la ciudad no se está convirtiendo en un foco de atracción para este tipo de celebraciones y que el equipo de gobierno no se ha planteado tomar medidas al respecto.

Balance de julio

«Estamos subiendo en pernoctaciones», comentó Claudia de Santos al analizar el comportamiento turístico durante este primer mes de verano. Agregó que no ha cambiado la tendencia y la capital sigue liderando el crecimiento turístico de la comunidad. «Agosto no es el mejor mes, suelen ser mejores septiembre y octubre», precisó la edil. Aunque el turismo de sol y playa está empezando a resurgir, al turismo de interior y cultural «no le va absolutamente anda mal, estamos batiendo récords», sentenció De Santos.