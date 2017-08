«Segovia nunca ha estado tan libre de problemas crónicos» Estado de la calle San Juan, en el centro de la ciudad. / A. De Torre Reguera asegura que a partir de 2018 se iniciará una gestión «con un Ayuntamiento que se ha liberado de un montón de incertidumbres» Q. Y. Segovia Viernes, 11 agosto 2017, 11:51

«Con este asunto zanjamos los problemas económicos que teníamos pendientes y que hemos ido afrontando en estos dos años de legislatura». Con estas palabras se refirió la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, al pago que pretende realizar el Consistorio para cerrar de una vez por todas el conflicto con la UTE concesionaria del parking de José Zorrilla, y de paso, también a una serie de sentencias judiciales en contra del Ayuntamiento que el equipo de gobierno ha sufrido durante los últimos meses.

A pesar de tener que pagar al menos 3,3 millones de euros en cumplimiento de una sentencia judicial (si el juez decretase una cantidad mayor Reguera recordó que el Ayuntamiento está treinta puntos por debajo del límite de endeudamiento), el concejal de Hacienda reconoció sentirse «encantado» porque se trata del último problema de este tipo al que deben darle solución. Mencionó «incertidumbres» como las demandas de la estación de autobuses, la casa de la Parra, las expropiaciones de suelos como la segunda parcela de la Casa de Guardas o la querella del parking de los Tilos (no mencionó la sentencia del talud de Padre Claret ni la devolución del préstamo del CAT al Ministerio), indicando que se trataban de pagos «en los que no hablábamos de si había que hacerlos o no, sino de cuanto había que pagar» y cuyos planes de pago finalizan en 2018 y 2019.

«A partir del año que viene queremos dejar cerrados todos estos temas. A partir del presupuesto de 2018 se podrá iniciar una gestión con un Ayuntamiento que se ha liberado de un montón de incertidumbres», declaró Reguera.

«Segovia nunca ha estado tan libre de problemas tan crónicos. A partir de aquí Segovia puede mirar al futuro con toda la tranquilidad del mundo», aseveró el concejal, quien declaró que «visto desde fuera es muy fácil decir que limitan las inversiones, pero visto desde dentro teníamos unas remeras de legislaturas anteriores que no se habían dado solución».

Por último, Clara Luquero anunció que el equipo de gobierno tiene previsto iniciar el procedimiento relativo a la remodelación de la calle San Juan antes de que acabe el año, inversión que será financiada con una parte de los remanentes de tesonería que no serán utilizados para el pago de la sentencia. «Evidentemente no podemos decir que estos dineros no influyen en lo demás porque sí lo hacen. Hay que ser conscientes y decirles a los segovianos la verdad. Si tenemos que pagar todo esto no podemos dedicarlo a otros fines, pero son problemas económicos que hay que resolver y no tenemos mas remedio que zanjarlos. Pero esto es compatible con la calle de San Juan. No con muchas más inversiones», concluyó la regidora socialista.