Segovia condena con silencio los atentados de Cataluña

Más de 400 personas han participado en la concentración a las puertas del Ayuntamiento

La comunidad musulmana de Castilla y León ha condenado hoy los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils y su presidente autonómico, Mohammed El Mizeb, ha asegurado que los terroristas no les representan, «ni tienen nada que ver con el Islam ni con los musulmanes».

Por eso, momentos después de participar en el minuto de silencio convocado a las puertas del Ayuntamiento de Segovia, en el que han participado unas 400 personas, ha querido explicar a la sociedad que los terroristas que han cometido estos actos son «grupos criminales con intereses políticos o económicos, pero no musulmanes religiosos», informa Efe.

Asimismo, ha detallado que la religión islámica rechaza cualquier tipo de violencia y ha subrayado las palabras del Corán en las que dice que «matar a una persona supone un pecado tan grave como matar a toda la humanidad». Mohammed El Mizeb ha expresado sus condolencias a las víctimas y ha deseado una rápida recuperación a los heridos, también ha ofrecido su colaboración.

No obstante, ha lamentado que cada vez que se produce un atentado terrorista la comunidad musulmana sea «la más perjudicada» y ha invitado a los ciudadanos a que les integren en la sociedad y les conozcan en su día a día, y no solo cuando se producen tragedias de las que todo el mundo culpa al colectivo y no solo a los criminales.