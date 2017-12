Segovia en la acuarela de Regidor José Antonio Regidor, junto a uno de los cuadros expuestos en la sala Unturbe. / A. de Torre El pintor José Antonio Regidor ofrece nuevas perspectivas de la ciudad en su última exposición EVA ESTEBAN Segovia Lunes, 18 diciembre 2017, 19:32

Las estrechas escaleras de la sala de exposiciones Unturbe, en el Casino de la Unión, indican el camino hacia una nueva colección. Pero esta vez es diferente. En esta ocasión la protagonista es la acuarela, aunque sin llegar a eclipsar el paisaje de la ciudad de Segovia en el que está inspirada:«He pretendido reflejar el cinturón verde de la ciudad, excepto en seis o siete cuadros, que me he centrado en otros lugares», explica el autor, José Antonio Regidor. La muestra, que puede visitarse hasta el 31 de diciembre, aborda un contexto singular. Se trata de más de una veintena de pinturas creadas con la técnica de la acuarela y que reflejan el entorno y las calles de Segovia. La mayor parte de las obras han sido realizadas «durante el último año», pero no todas reflejan la realidad que hoy en día puede contemplarse:«En algunos cuadros he recurrido a fotografías antiguas para poder reproducirlo, aunque todas están realizadas a pie de calle», dice su creador.

Desde San Lorenzo a la Alameda, pasando por la Plaza Mayor. Los parajes más emblemáticos y representativos de la ciudad están recogidos en la exposición, centrada fundamentalmente en el barrio de San Marcos:«No hay ningún motivo especial, pero es una zona donde me encanta estar y pintar», incide. A pesar de ello, su «cuadro favorito» no es otro que una perspectiva del barrio de San Lorenzo desde la iglesia de San Juan de los Caballeros: «El dibujo y los detalles son fundamentales. Es también el que más tiempo me ha llevado, unas cuatro horas».

Técnica «difícil»

Pintar sobre acuarela puede parecer fácil, pero no lo es. De ello está seguro Regidor, quien afirma haber roto «muchos cuadros» hasta llegar a uno que sea de su agrado:«La acuarela requiere pintar mucho. No hay error; lo que haces, ahí se queda», asegura. Uno de los aspectos más llamativos de sus composiciones son los espacios blancos:«El blanco que aparece no es pintura, sino papel. Es una zona reservada sobre la cual no se ha trabajado», apunta el autor segoviano, que leva más de treinta y cinco años dedicándose a la pintura «como hobbie», aunque tiene claro que lo mejor está por llegar:«La gente está respondiendo muy bien y eso motiva». Aún no sabe en que se basará su próxima exposición. No sabe «para dónde tirar», aunque asegura que «será algo de paisajes». «Espero no tardar tanto como la otra vez», menciona en referencia a los seis años transcurridos desde que hizo pública su última exposición, ‘Segovia en tres estaciones’.