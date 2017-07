Los Secretos y el mérito de tener fans de todas las edades José Luis Vázquez / A. C. José Luis Vázquez afirma que el concierto «está despertando gran expectación» A. C. Segovia Martes, 18 julio 2017, 11:54

El alcalde del Real Sitio anuncia la próxima convocatoria de los galardones impulsados por el Ayuntamiento y la Fundación Katarina Gurska, que convertirán al Real Sitio «en una referencia para jóvenes intérpretes de todo el mundo».

–Finalizado el Festival Noches del Real Sitio, ¿qué valoración hace de este evento, dedicado especialmente a la música clásica?

–Forma parte de la estrategia de la divulgación cultural. Alrededor de unas 3.000 personas han asistido a los nueve conciertos incluidos en las Noches del Real Sitio. La contribución a través de la música culta de intérpretes de reconocido prestigio, junto a otros muy jóvenes, de gran calidad, hace que Noches del Real Sitio vaya consolidándose también dentro del panorama artístico y de la oferta cultural de excelencia en torno a la música clásica.

–¿Este festival es una plataforma para las que serán figuras de la música clásica en un futuro cercano?

–Conjugar la presencia de intérpretes jóvenes, de excelente calidad, con figuras de reconocido prestigio y gran proyección nacional e internacional, contribuye a hacer de este espacio un lugar de referencia. De hecho, un próximo objetivo del Ayuntamiento y de la Fundación Katarina Gurska, alma máter de este festival, es crear unos premios internacionales. Es muy probable que, el año que viene, los Premios Internacionales de Música Clásica Noches del Real Sitio sean una realidad, y eso nos convertirá en una referencia para jóvenes intérpretes de todo el mundo en todas las disciplinas. De momento, este año, hemos disfrutado de la creación de la Orquesta Sinfónica del Real Sitio bajo la estructura de la Fundación Katarina Gurska, la primera escuela calificada por el ministerio de Educación como formadora de Grado.

–El siguiente evento será el Festival Internacional de Magia.

–Efectivamente, será el próximo fin de semana con más 50 espectáculos por el casco histórico del municipio. Indudablemente, el que más expectación está provocando es el de Jorge Blass en el jardín de la Real Fábrica de Cristales. Confío en que ese nuevo espacio mágico que se ha creado sea del agrado de los asistentes. No podemos perder de vista que, quizá, ese espacio, con escasas mil localidades de acceso libre, se quede pequeño, por lo que como la entrada es gratuita y seguro que todos tenemos una silla plegable en nuestras casas, podemos llevarla para no perdernos la gran actuación.Y no podemos olvidarnos que el Real Sitio fue el primer lugar en el que se selló un compromiso solidario a través de un festival internacional de magia. Nos enorgullece que otros certámenes de magia se hayan inspirado en nuestra iniciativa; es extraordinario exportar hasta lo que la Unesco ha reconocido como una buena práctica de carácter universal. La solidaridad es, quizá, la primera seña de identidad de los vecinos de La Granja y Valsaín. Solidaridad que comparten con quienes más lo necesitan, en esta ocasión con las personas mayores en las residencias, poniendo una sonrisa en la vida de aquellos que tanto nos han dado y que, ahora, tenemos oportunidad de devolverles un poquito de todo lo que han aportado a la sociedad.

Gratuidad

–Un verano cultural con espectáculos de nivel y entrada gratuita.

–Todo un lujo, sin duda, y un esfuerzo de coherencia poder celebrar esta edición de las Noches Mágicas con acceso libre y gratuito. Me gustaría destacar el esfuerzo que ha hecho el Real Sitio con la cultura, en los peores momentos, en plena crisis. Ha sido en esta década, precisamente, cuando hemos creado y proyectado manifestaciones culturales como las Noches Mágicas, cuando hemos creado la Escuela Municipal de Música y Danza y la Escuela Municipal Infantil. Precisamente en el momento de crisis, porque es cuando hacía falta, cuando más lo necesita la sociedad. Además, debo agradecer la confianza de las empresas y administraciones a las que hemos pedido un esfuerzo para hacerles partícipes de esta edición de Noches Mágicas, y están haciendo posible esta gran cita veraniega.

–En lo que queda de julio, habrá magia y jazz.

–El Festival La GranJazz es un referente para los amantes de este estilo. La Puerta de la Reina será el escenario de los conciertos de CosmoSoul, de José Luis Guitérrez y el gran Ernie Watss Quartet, dos veces ganador de un Grammy.

–Y en el mes de agosto, también platos fuertes…

–Ciertamente. Los Secretos, sobre todo, están despertando gran expectación entre todos los públicos. Estoy gratamente sorprendido por el nivel de interés que está generado esta actuación. Que me gusten a mí es normal, porque con 50 años, que serán los próximos que cumpla, tiene sentido; pero me tiene muy sorprendido que haya tanta gente, de distintas edades deseando que llegue el 15 de agosto para asistir al concierto de Los Secretos. Además, habrá danza y flamenco. De hecho, poder disfrutar en La Granja de un espectáculo que solo se ha visto en Mérida es un lujo. Me refiero a Arcángel y las Voces Búlgaras. Y si hay un clásico en danza, es el de Carmen de Bizet, también aquí en el Real Sitio.