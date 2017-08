De Santos defiende la gestión del Ayuntamiento en la muralla Vista general de una parte de la muralla. / M. A. L. La concejala de Patrimonio Histórico asegura que la vigilancia del monumento es «continua» Q. Y. Segovia Jueves, 24 agosto 2017, 22:01

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este jueves una modificación presupuestaria de 1.829 euros para llevar a cabo las obras de emergencia en el cubo 85 de la muralla, situado entre el Museo de Segovia y la puerta de San Andrés. «Ese sillar ha ido trabajando en contra de la estabilidad de los sillares de alrededor. Ha habido que arreglar en torno a 2 metros cuadrados», explicó sobre la actuación realizada la concejala de Patrimonio Histórico, Claudia de Santos.

La edil socialista reconoció desconocer cuando se había producido la caída del sillar, aunque calificó la obra realizada como «pequeña». No obstante, apuntó que desde el Consistorio sí tienen constancia de cuales son las zonas de la muralla que se encuentran en peor estado. «Ningún cubo se va a derrumbar y no conocemos sillares que puedan caer a la gente. La vigilancia es continua», afirmó De Santos, quien reconoció que las intervenciones de emergencia se realizan cuando hay riesgo para las personas o de derrumbe.

La concejala declaró que la muralla es un monumento «complejo que ha sido tradicionalmente abandonado». Una circunstancia que en su opinión ha cambiado durante los últimos años, destacando la labor del Ayuntamiento al respecto. «No se había invertido un duro desde el derrumbe del cubo en el arco de Santiago en el 89 o el 90. Se ha invertido dinero en la muralla como no se había hecho nunca, pero sigue teniendo necesidades sobre todo en la cara norte. Muchos de nosotros no éramos conscientes de que Segovia es una de las tres ciudades españolas que conserva íntegra el cerco medieval, pero no es romana como la de Lugo ni grandiosa como la de Ávila porque no le hace falta», aseveró.

Críticas del PP

De Santos también se defendió de las críticas realizadas por el grupo municipal popular a raíz de la renuncia del Ayuntamiento a optar al la subvención del 1,5% Cultural para realizar obras en la muralla. «El problema no es solamente de liquidez municipal sino de las mismas características de la convocatoria. Te obligan a tener la hucha con un mínimo del dinero necesario para justificar la participación del 25% del coste total que se estima del proyecto. El riesgo de tener guardado ese dinero y no poder disponer luego de él es claro», argumentó Claudia de Santos, quien avanzó que aunque este año el Ayuntamiento de Segovia no optará a dicha subvención sí que podría hacerlo en futuras convocatorias. «Lo importante es tener ideas traducidas en proyectos en el cajón, y las hay», subrayó la concejala, destacando que «gobernar es una cosa y estar fuera del gobierno es otra».