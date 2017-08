Los rodajes que acoge la ciudad dejan más de 150.000 euros anuales en Segovia Un cámara graba imágenes del Acueducto para una serie documental sobre las Ciudades Patrimonio en Televisión Española. / El Norte La Film Office ha tramitado 32 grabaciones en los ocho meses que han transcurrido de 2017 CLAUDIA CARRASCAL Segovia Lunes, 14 agosto 2017, 21:26

‘Torrente’, ‘Intruders’, ‘La conjura de El Escorial’, ‘Magic girl’ o ‘Las trece Rosas’ son solo algunos de los cientos de títulos de obras cinematográficas en las que Segovia ha servido como escenario a lo largo de cerca de una década. Sus monumentos, patios y calles son escogidos por decenas de productoras nacionales e internacionales al año para rodar sus últimos trabajos.

La oficina de promoción audiovisual del Ayuntamiento de la capital,a lo largo de los ocho primeros meses año, alcanz Film Office, ha logrado superar la barrera de los treinta rodajes ado los 32 y superando ya los 27 realizados en todo el 2016. Desde su puesta en marcha, en 2008, han sido 343 los largometrajes, cortos, anuncios, documentales o videoclips que se han rodado en los diferentes rincones y monumentos de Segovia. La concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, destaca la importante labor de esta oficina que «no solo gestiona y facilita los rodajes, sino que se encarga de promocionar la ciudad y los barrios incorporados como destino para rodajes cinematográficos».

Asimismo, anuncia que hay otras tres solicitudes registradas para las próximas semanas de Cuarzo producciones, de la televisión coreana y de una productora americana, que visitará algunas localizaciones como el embalse del Pontón Alto. Aunque por el momento las tres están pendientes de confirmación.

En lo que va de año, la mayor parte de los rodajes que se han llevado a cabo en Segovia han sido de programas como ‘Piedras de Preciosas’ de Comando Actualidad, o los Gipsy Kings; documentales, entre los que se encuentran ‘Penitencia Cárcel’ o ‘Eliseo de Pablos en la Moneda’; aunque también varios anuncios publicitarios, como uno de Samsung u otro de Turismo Castilla y León; las series ‘Secretos de estado’ y ‘Gigantes’ o el largometraje ‘Memorias del calabozo’. Este último, rodado en La Cárcel Centro de Creación, es el que más se ha prolongado el tiempo en 2017, ya que lo normal, según la concejala, es que la grabación dure entre un día y día y medio y en este caso duró de cerca de una semana.

750 desde el año 1995

Las calles de Segovia están acostumbradas a los focos y a engalanarse de diferentes épocas desde mucho tiempo antes de que la Film Office comenzara a funcionar. De Santos recuerda que fue precisamente la creciente demanda y la necesidad de regular tanto las condiciones de uso de los espacios públicos como la gestión de permisos lo que llevó a la Concejalía de Turismo a crear este organismo hace casi diez años.

De hecho, la última publicación del doctor de la Universidad de Valladolid en Historia del Cine, Clemente de Pablos, titulada ‘Segovia, un gran decorado cinematográfico. Rodajes desde el siglo XIX’ contabiliza un total 750 de rodajes desde 1995, en Segovia y provincia, eso sí, sin contar series ni anuncios publicitarios. Nombres como Sofía Loren, Cary Grant, Orson Wells, Frank Sinatra, Charlton Heston, Sara Montiel, Orlando Bloom o George Scott resuenan en la historia cinematográfica de Segovia.

En cuanto a los beneficios que reporta a la ciudad su protagonismo en la pequeña y gran pantalla, De Santos destaca los directos, como los ingresos que acarrea la aplicación de la tasa de ocupación de vía pública, que tienen que pagar las productoras. Entre esos rendimientos también está difusión de Segovia al figurar en los créditos.

Además, el Ayuntamiento exige quedarse con una copia del material rodado para el archivo municipal. Sin embargo, el aprovechamiento más significativo es el que dejan de manera indirecta en hostelería, restauración, comercio, contratación de extras, seguridad, limpieza, e incluso, alquiler de localizaciones particulares. Un importe que, según la concejala, continúa en las mismas cifras aportadas en 2016 y por tanto, supera los 150.000 euros al año.

Cesión de sitios municipales

La tasa que tienen que asumir los promotores por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público, según la Ordenanza Fiscal, es de 0,91 euros por metro cuadrado y día los 100 primeros metros; los restantes se pagan a 0,45 euros. Asimismo, establece para los rodajes que no se realicen en una superficie delimitada o tengan carácter itinerante el pago de 317,63 euros. Eso sí, estas tasas solo se aplican cuando la actividad supone una restricción de la actividad cotidiana en el espacio público, ya que, si no requiere limitación del paso, no están obligados a pagar. Por otra parte, los edificios y espacios municipales el Ayuntamiento los cede para su uso sin coste alguno.

Además, esta oficina pertenece a las asociaciones nacional e internacional del cine que ofrecen a Segovia información sobre solicitudes de rodaje, promoción y facilidades para tramitar, solicitar y recibir subvenciones. A través de la Spain Film Commission, Segovia ha tenido presencia en ferias relevantes como la de Berlín (Alemania), Santa Mónica (California) o el Festival de Cine de Cannes (Francia). Uno de los últimos avances de esta organización es el de haber logrado determinadas exenciones fiscales por parte del Ministerio de Cultura a las ciudades miembro de la organización con el fin de atraer a un número cada vez más elevado de productoras, también extranjeras.

La crisis del cine

La Film Office logró su máximo auge entre 2010 y 2011, años en los que facilitó 49 y 51 rodajes respectivamente. Por eso, ahora el reto es recuperar las cifras de antes de la crisis y lograr que Segovia sea «un referente» en el panorama audiovisual por su belleza y singularidad. De Santos recuerda que la trayectoria de esta oficina va de la mano del cine español que, en su opinión, «está pasando por importantes dificultades» que se reflejan en un descenso de la actividad, que en 2015 descendió hasta los 27 rodajes.

Por otra parte, el Consistorio aprovecha la estrecha relación entre la ciudad y el cine para atraer a visitantes. Los más cinéfilos tienen a su disposición dos rutas, que se pueden realizar por cuenta propia o en grupo con guía. La primera de ellas parte del Azoguejo, punto que ya utilizó Orson Welles en varias escenas de ‘Mister Arkadin’ o Stanley Kramer para ‘Orgullo y pasión’, en la que participaron más de 2.000 segovianos como extras. Esta ruta termina en la Plaza Mayor, pero antes pasa por la escalinata del Postigo, el Teatro Cervantes, la plaza Medina del Campo o la antigua cárcel. El segundo de los recorridos parte precisamente de la Plaza Mayor y concluye en la Alameda de la Fuencisla pasando por el Alcázar.

Aunque no solo las películas han dejado su importa, importantes marcas como Baileys, Kia, Freixenet o Loewe han apostado por Segovia, igual que series como la popular ‘Águila Roja’; documentales de televisiones japonesas, hindúes y coreanas, entre otras, o programas televisivos como ‘Saber y ganar’, ‘España Directo’ y ‘Destino España’.