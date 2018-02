«Retiraré mi crítica cuando el señor Echenique retire la suya al Rey y a la heredera del trono» Cosme Aranguren, al fondo, durante el pleno celebrado este viernes en el Ayuntamiento. / A. Tanarro El portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Segovia, Cosme Aranguren, que llamó «espermatozoide» al dirigente de Podemos pide disculpas a quienes se haya sentido ofendidos EL NORTE Segovia Viernes, 2 febrero 2018, 14:31

«Lo primero es pedir disculpas por quien haya entendido en ese tuit una intencionalidad de ofender a una discapacidad. Jamás fue esa la pretensión del tuit».

El portavoz de UPyD-Centrados en Segovia en el Ayuntamiento de la capital segoviana, Cosme Aranguren, ha pedido este viernes disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por el tuir que lanzó hace unos días contra el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, a quien llamaba «espermatozoide». Aranguren asegura que jamás pretendió con ello herir a las personas con algún tipo de discapacidad, aunque dice ser consciente de que quienes lo han llevado a ese terreno «buscan un interés electoral y un desprestigio de mi persona que no se ajusta en absoluto a la realidad».

«Mi crítica es al contenido de un tuit que se permite insultar (con sentido del humor, claro) a nuestro Rey diciendo que es elegido por fecundación y hace referencia a una niña de 12 años que, por otra lado, y aunque sea la heredera del trono, no deja de ser una niña. Utilizo el mismo sarcasmo y temática que el tuit de origen del señor Echenique. Habría respondido lo mismo a cualquier persona que hubiese publicado ese tuit. La discapacidad del emisor del tuit jamás ha influido en esa respuesta», explica en un comunicado que ha distrubuido esta misma mañana.

No obstante, Aranguren no retira la crítica al político de Podemos: «Disculpándome, una vez más, por quienes han interpretado una ofensas a la discapacidad, que, reitero, jamás ha sido intencionada, no retiro mi crítica política al señor Echenique respecto al contenido de su tuit. En el mismo momento que el señor Echenique rectifique su crítica al Rey y a la heredera del trono, entonces, yo retiraré mi crítica al señor Echenique».

Cruce de tuits

El pasado martes, el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, felicitó al rey Felipe VI por su quincuagésimo cumpleaños con un tuit cargado de ironía y mala baba: «Feliz cumpleaños a nuestro jefe de Estado que se elige por fecundación, es constitucionalmente inviolable, gana 10.000 euros al mes, toma sopa con tres platos, vive en un palacio en medio del bosque e impone el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro a una niña de 12 años», expuso Echenique en la red social.

Feliz cumpleaños a nuestro jefe de Estado que se elige por fecundación, es constitucionalmente inviolable, gana 10.000€ al mes, toma sopa con tres platos, vive en un palacio en medio del bosque e impone el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro a una niña de 12 años. 🎂🥂 — Pablo Echenique (@pnique) 30 de enero de 2018

En apenas unos minutos, el tuit del dirigente de Podemos obtuvo miles de retuits y de respuestas, tanto a favor de la particular felicitación de Echenique como en contra de sus argumentos. Entre estos últimos figura el concejal del Ayuntamiento de Segovia y portavoz municipal de UPyD-Centrados en Segovia, Cosme Aranguren, quien respondió de la siguiente manera: «Hablando de fecundación... el que tú fueses el mejor espermatozoide de tu fecundación da mucho que pensar...».