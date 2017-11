La reordenación de la atención de Segovia Rural afectará a 21.000 pacientes Fachada del centro de salud de Segovia Rural, en los Altos de la Piedad. / Antonio de Torre La Consejería de Sanidad planea dividir el actual centro en dos (Este y Oeste) y reubicarlos en las futuras instalaciones que se tienen que construir en Nueva Segovia CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Lunes, 20 noviembre 2017, 11:06

La Consejería de Sanidad tiene preparado el plan funcional en el que recoge cómo será la reordenación de la atención sanitaria de primer nivel en el Área de Salud de Segovia. Como ya ha venido anticipando el titular regional, Antonio María Sáez, y como ya se lo hizo saber a la Asociación de Vecinos San Mateo, la Administración regional vincula esta reestructuración a la construcción del centro de salud de Nueva Segovia.

A tenor de los planes que maneja la Junta de Castilla y León, el que será Segovia IV tiene visos de convertirse en mucho más que un mero consultorio de barrio. La propuesta sobre la que trabajan los técnicos y responsables de la Consejería de Sanidad es más ambiciosa y trascendental para el futuro del primer nivel asistencial en la ciudad y en el alfoz.

Los estudios e informes más detallados que revelan las intenciones de la Junta sitúan sus puntos de mira en dos localizaciones. Una es la de los Altos de la Piedad, donde presta servicio el equipo de Atención Primaria de Segovia Rural. Tantas veces en el objetivo, el funcionamiento del consultorio va a sufrir una importante modificación, si sale adelante el proyecto diseñado por los técnicos de la Consejería que dirige Antonio María Sáez Aguado. El análisis de la situación confirma que este centro de salud arrastra deficiencias y problemas que inciden en la calidad de la asistencia, a pesar de los esfuerzos y la profesionalidad de los trabajadores. La carencia principal quizás es de espacio. Las dependencias se han quedado pequeñas para la cantidad de tarjetas sanitarias que abarca su radio de influencia.

Un radio de acción excesivo

Segovia Rural presta cobertura a un extensísima área geográfica. Dentro de su radio de acción no solo están los residentes en la capital que no están adscritos a Santo Tomás, San Lorenzo o La Albuera, sino que también están bajo su paraguas 37 localidades, por lo que no solo los municipios del alfoz se encuentran en ese amplio espectro geográfico que engloba el centro. Palazuelos de Eresma, Espirdo, Trescasas, Garcillán, Valverde del Majano o La Lastrilla pertenecen a esta zona básica de salud. Lo mismo que les ocurre a otros términos como Abades, Lastras del Pozo, Encinillas, Otero de Herreros, Roda de Eresma, Muñopedro, Brieva, Bercial, Cabañas de Polendos, Torreiglesias, Valseca, Marazoleja o Basardilla.

Esta alta carga asistencial también requiere una amplia dotación de plantilla de profesionales. Pero el centro de salud de Segovia Rural carece de superficie suficiente para que la asistencia se lleve a cabo en condiciones y tiempos adecuados. Además, como se han quejado en más de una ocasión los sanitarios, la falta de espacio en las instalaciones impide la realización de otras tareas, como son las actividades formativas o de investigación.

Detectados estos problemas por un lado, y por otro consciente de otra gran necesidad vecinal reivindicada con más fuerza en las últimas semanas como es la urgencia para construir el centro de salud de Nueva Segovia, la Consejería de Sanidad decide en ese plan funcional ultimado matar varios pájaros de un solo tiro apuntando a la reestructuración del Área de Salud.

Redistribución de cupos

Por eso, la segunda localización hacia la que la Junta ha dirigido su punto de mira es la de los terrenos, ya cedidos al Gobierno regional, que hay casi paralelos a la carretera de La Granja, entre el Centro Integral de Formación Profesional Felipe VI y el hotel Cándido. En ese solar es donde se quiere construir el deseado centro de salud Segovia IV.

Este proyecto sirve a los responsables de la gestión sanitaria de la comunidad para acometer la división de Segovia Rural con la intención de aliviar y mejorar la actual situación y reequilibrar los cupos de tarjetas y pacientes. Así, el citado plan funcional plantea dos nuevas zonas básicas de salud que surgen de la redistribución de la asistencia que actualmente se presta en los Altos de la Piedad, además de la citada zona de Segovia IV.

Por lo tanto, se crearán las Zonas Básicas de Salud Segovia Rural Este y Segovia Rural Oeste. Y el futuro centro de salud de Nueva Segovia será su 'centro de operaciones', como ya dejó caer el consejero en su reunión del pasado mes de octubre con los representantes del barrio. La reorganización también conlleva la reordenación de las plantillas, lógicamente. Este aspecto está contemplado en el plan funcional.

Así quedarían las plantillas

La futura Zona Básica de Salud Segovia Rural Este contará con un personal de trece médicos y once efectivos de enfermería. Por su parte, el planteamiento sobre el que trabaja la Consejería para las dotaciones que tendrá Segovia Rural Oeste incluyen siete facultativos, cinco enfermeras, una enfermera pediatra y un médico pediatra.

En cuanto al reparto de cupos, la primera cubrirá una población potencial de más de 14.000 personas; mientras que la segunda ofrecerá asistencia a cerca de. Si se suman las cerca de 2.000 tarjetas de Zamarramala, Hontoria, Madrona, Fuentemilanos y la entidad menor de Renvenga, en total los tres equipos que se instalen en el centro de salud de Nueva Segovia actuarán sobre una población potencial de unas 21.000 personas.