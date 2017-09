NAVA DE LA ASUNCIÓN «La reforma de la plaza de toros debería empezar por los corrales» Jorge Arellano, primero por la izquierda, antes de un festejo en Nava. / Fernando de la Calle «Tomar la alternativa de manos de Jesulín y Paquirri fue para mí un sueño hecho realidad», dijo Jorge Arellano, empresario del coso navero FERNANDO DE LA CALLE Nava de la Asunción Jueves, 21 septiembre 2017, 18:38

Son ya dieciséis las ferias taurinas que Jorge Arellano se ha encargado de preparar como empresario de la plaza de toros de Nava de la Asunción. Muchas han sido las tardes que ha dejado para la posteridad, con carteles de auténtico lujo, incluido aquel en el que él mismo tomó la alternativa de manos de Jesulín de Ubrique y Francisco Rivera Ordóñez.

–¿Cómo surgió la posibilidad de empezar a organizar la feria taurina de Nava?

–Fue en el 2002. El año anterior organicé los festejos de Santa María la Real de Nieva y a raíz de ahí el alcalde que en esa época era Juan José Maroto, se puso en contacto con nosotros para ver si estábamos interesados en recibir el pliego de condiciones. Nos lo mandaron, lo valoramos y nos presentamos.

–¿Recuerda su primer cartel?

–Sí. Empezamos con una corrida de toros, con Víctor Puerto, Eduardo Dávila Mihura y Diego Urdiales. A Víctor Puerto le cogió el toro en Murcia, pero al final fue a La Nava y a Urdiales un día antes también le dieron una cornada y le sustituyó El Bote.

–¿Qué figura le ha costado más traer a Nava?

–No por cuestiones económicas, pero sí de fechas, El Fandi. Llevábamos mucho tiempo detrás de él y lo conseguimos un año en un cartel con Rivera Ordóñez, Fandi y Úceda Leal.

–¿Alguien que haya intentado pero no haya conseguido?

–Pablo Hermoso de Mendoza. Tengo muchísimas ganas de llevarlo a La Nava. Un rejoneador que encajaría muy bien en La Nava. Es una figura del rejoneo, pero siempre en estas fechas competimos con varias ferias importantes como Murcia, Albacete, Nimes o Salamanca y se complica un poco.

–En la plaza de toros de Nava tomó la alternativa como matador de toros. ¿Cómo lo recuerda?

–Tomar la alternativa de manos de Jesulín de Ubrique y Rivera Ordoñez, para mí fue un sueño hecho realidad. Y más en un pueblo que para mí es muy querido y apreciado como es Nava de la Asunción. Un día especial que pasará al recuerdo de mi vida.

–¿Cuál ha sido su mayor éxito profesional en Nava?

–Por supuesto, el festival del día de la reaparición de Joselito con un cartel mítico con Josélito, El Fundi y El Bote para conmemorar el veinte aniversario de su alternativa. Fue un día que pasará a la historia de Nava de la Asunción, vimos a un pueblo de tres mil habitantes con un ambiente de feria grande. Vino gente de Barcelona, de Italia, Francia, Amsterdam. Fue un día muy bonito para todos.

–¿Alguna anécdota vivida en la plaza de Nava?

–Varias, una de ellas que no me di ni cuenta, fue el fallo en el cartel del famoso Parriqui. Francisco Rivera Ordóñez se empezaba a anunciar como Paquirri y cuando llegué a la Nava empecé a ver por todos los sitios pancartas que decían «Parriqui la Nava está contigo». Luego se me acercó Francisco para preguntarme quién me había hecho la publicidad, menos mal que se lo tomó a bien.

–¿Cómo se hace para organizar festejos con tantas corporaciones diferentes y quedar bien?

–Primero, es de agradecer, porque es el ejemplo más claro de que ellos son los profesionales que han sabido valorar el trabajo que se ha hecho. Estoy muy agradecido tanto a Juanjo como a Santiago, los dos alcaldes con los que yo he estado porque siempre han puesto una gran confianza en mí. También entiendo que, si les das tu palabra y no falla nada, influye. Cuando se cambió de alcalde, que siguiera confiando en mí, me dio una moral profesional grandísima y estoy muy agradecido.

–Tras cincuenta años, ¿cómo ve a la plaza de toros de Nava?

–Es una plaza de tercera categoría que reúne condiciones, aunque tiene posibilidad de ser mejorada. Empezaría por los corrales, porque se requiere mucho ganado y están todos muy juntos. Haría un par de corrales más, aunque es una plaza que está bien, por fuera mantiene una imagen limpia y buena y para mí reúne unas condiciones perfectas.