El recargo por usar en Segovia la 'app' de la ORA queda a la espera Un usuario paga la ORA a través de la aplicación E-Park. / A. de Torre El Ayuntamiento y la empresa concesionaria estudian una alternativa para que el cobro de la comisión sea devuelto al usuario QUIQUE YUSTE Segovia Martes, 27 febrero 2018, 09:06

Los segovianos no tendrán que hacer frente a un recargo del 10% a la hora de pagar en la zona ORA de la ciudad a través de su teléfono móvil. Al menos, de momento. E-Park, la aplicación que desde hace dos años y medio permite realizar el pago del aparcamiento desde cualquier teléfono con acceso a Internet, informó hace escasos días de su intención de cobrar un recargo de hasta el 10% del importe ingresado por el usuario cada vez que renovase sus fondos en el monedero de la aplicación para hacer frente a los «gastos de gestión».

Tras conocer la intención de la empresa, el Ayuntamiento de Segovia manifestó, a través de la alcaldesa, Clara Luquero, y del concejal, Alfonso Reguera, su intención de paralizar el cargo de la comisión. Y por el momento lo han conseguido.

El concejal de Tráfico, Transportes y Movilidad y Seguridad Ciudadana, Ramón Muñoz-Torrero, se reunió el pasado jueves con representantes de la empresa y se encontró una solución que parece contentar tanto a los representantes municipales como a la empresa. Pero hasta que dicha alternativa pueda hacerse efectiva, se llegó al acuerdo de no cobrar la comisión, cuyo inicio estaba previsto para este lunes, 26 de febrero. «De momento en Segovia todo sigue igual hasta que veamos que solución que adoptar», indicó Muñoz-Torrero.

La alternativa que más satisface al Ayuntamiento de Segovia consiste en permitir el cobro de la comisión por parte de la empresa, pero devolviendo después el importe al monedero del cliente.

De esta forma, el bolsillo del usuario no se vería afectado por una medida que sin embargo suscita varias dudas. La primera, si es necesario que sea el pleno del Consistorio el que aprueba la medida. «Está un poco en el aire. Yo creo que no sería necesario porque no se toca el contrato de concesión del aparcamiento regulado», explica el concejal.

Las otras dudas están en el tejado de la empresa concesionaria –Setex Aparki S. A.–, que también tendrá que negociar con el resto de Ayuntamientos de España en los que opera y que han mostrado su rechazo al cobro de la comisión. «Es algo complejo», afirmó Muñoz-Torrero, consciente de que las alternativas podrán ser diferentes en cada localidad, lo que también supone un trastorno a la hora de gestionar la aplicación móvil, que sería modificada.

La decisión final, según Muñoz-Torrero, se conocerá en los próximos días, aunque el Ayuntamiento está pendiente de conocer una resolución del Servicio de la Competencia de la Comunidad de Madrid para establecer cuál debe ser el comportamiento del Consistorio ante empresas que, como E-Parking (distinta de E-Park), han mostrado su intención de gestionar el cobro del aparcamiento regulado a pesar de no tener la concesión.