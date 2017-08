Reavivar la vida deportiva del pabellón de las Jesuitinas cuesta 200.000 euros Las pintadas y restos de carteles se acumulan en la puerta del pabellón de las Jesuitinas, cerrado desde hace más de seis años, sito en el casco histórico de Segovia. / A. Tanarro El Ayuntamiento cifra el coste de la obra para adecuar el recinto a la norma de evacuación CÉSAR BLANCO Segovia Sábado, 19 agosto 2017, 19:40

4 de junio de 2011. A muchos no les sonará esta fecha; pero si se lo preguntan, por ejemplo, a la concejala de Deportes, a buen seguro que a Marian Rueda se le tornará el gesto con una mueca de tristeza. Ese día despierta nostalgia en un deporte, el del baloncesto; y en una ciudad, Segovia. Aquella jornada, de la que han pasado ya más de seis años, se metieron las últimas canastas en el pabellón del colegio del Sagrado Corazón. Ese 4 de junio se jugó el último partido en una cancha inolvidable para jugadoras, alumnos y aficionados. Lourdes Cid y Malú Carretero firmaron los últimos puntos en la pista que las vio ascender a División de Honor, allá por 1987.

Ese 4 de junio de 2011 forma parte ya de la historia. Unos días después, el histórico centro educativo también echó el cierre a sus aulas después de 121 años de servicios prestados en la enseñanza de los segovianos. La congregación seguiría, pero el barullo de clases y el trasiego de alumnos no regresaría ya a los pasillos del edificio situado en pleno casco histórico de Segovia. Aquellas últimas canastas tenían que haber sido un mero punto y seguido para el popular pabellón de las Jesuitinas, aunque después de tanto tiempo clausurado y vacío se asemeja más a un punto y aparte.

A la edil no le gustaría que así fuera, no quisiera que bajo su responsabilidad al frente del deporte municipal esa querida cancha se abandonara definitivamente y dejara al casco histórico huérfano de espacios para la práctica del baloncesto.

«Me da mucha pena»

Marian Rueda fue profesora en el colegio y los recuerdos de las vivencias en primera persona le abruman aunque intenta despejarlos. «Me da mucha pena que esté así», cerrado, desocupado, sin el eco de las voces de la chavalería y sin el sonido del balón botando contra el suelo. Por desgracia, en el recinto amurallado no le faltan referencias para pensar en un indeseado destino para el pabellón de las Jesuitinas y para el edificio en sí. El Policlínico o el Palacio de Mansilla son solo botones de muestra de la desertización del casco histórico segoviano.

La representante municipal ve complicado que a corto plazo que el recinto vuelva a tener el uso deportivo. Comenta con resignación que «la instalación no se adecua a la legislación vigente». El área de Urbanismo ha estudiado las dependencias y le confirmaron esa mala noticia. Para poder poner de nuevo en funcionamiento el pabellón se requiere llevar a cabo una serie de obras necesarias por la seguridad del edificio y de sus potenciales usuarios. Esos trabajos, que se centrarían sobre todo en incorporar el sistema de evacuación para ajustarse a la normativa, costarían en torno a unos 200.000 euros, revela la edil. El desembolso es alto y no hay nadie que, hasta el momento, haya decidido afrontarlo. El Ayuntamiento, tampoco. Rueda pone de manifiesto que «existen otras prioridades», no solo para la ciudad, sino también en su departamento, como puede ser el parque del pabellón Pedro Delgado.

Ya funcionó así

El diagnóstico de Urbanismo es claro y tajante. Ahora mismo no se debe abrir ni utilizar el recinto. Sus condiciones no inhabilitan. Lo curioso es que ha estado funcionando así antes de la clausura. Hace más de seis años no cumplía la regla oficial en materia de evacuación, como la disponibilidad de unas salidas suficientemente anchas y amplias.

Los contactos para que el pabellón recobrara la actividad han existido. Se han visitado en varias ocasiones las dependencias. Al principio –recuerda Rueda– la congregación religiosa estaba dispuesta a alquilar las instalaciones; luego las jesuitinas exigían a la otra parte la adecuación del espacio y, lógicamente, que se hiciera cargo de esos costes; incluso hubo un acercamiento con el Ayuntamiento para su cesión, pero el informe de Urbanismo y el coste de las obras a llevar a cabo desaconsejaron cerrar la operación.

Empeño infructuoso

El Consistorio le llegó a ofrecer a las religiosas que arrendarán el espacio para, a su vez, hacer de ‘casero’ del campus privado de IE University. A nadie se le escapa que la institución académica ha buscado infraestructuras deportivas para que los aficionados al baloncesto y a otras disciplinas puedan disponer de un emplazamiento fijo en el que entrenar y jugar campeonatos. Tampoco fructificó, a pesar de los intentos y empeño de la propia concejalía.

La operación prometía, ya que el pabellón volvería tener vida deportiva, además habría un rendimiento económico concretado en la renta que se pagaría a la congregación e IE University dispondría de esas instalaciones que anhela. Por su parte, la Concejalía de Deportes, aliviaría la demanda que arrastran otros recintos que gestiona. Y, sobre todo, el recinto amurallado contaría con una instalación deportiva de la que carece, ya conviene recodar que la idea era que el campus privado y la ciudad compartieran el uso del pabellón.