Rajoy ofrece en Segovia entendimiento a Torra, pero le avisa de que hará que cumpla la ley Mariano Rajoy saluda a Juan Vicente Herrera a su llegada al Alcázar de Segovia. / Antonio Tanarro El presidente del Gobierno pide «mesura» ante la nueva situación y «dejar de un lado la ansiedad» Lunes, 14 mayo 2018, 14:33

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ofrecido hoy «entendimiento y concordia» a Quim Torra una vez que sea investido presidente de la Generalitat, pero le ha avisado de que va a garantizar que en todo momento cumpla la ley y la Constitución. Rajoy ha enviado este mensaje a Torra, ha pedido «mesura» ante la nueva situación y, en alusión a Ciudadanos, ha defendido aparcar ahora la «ansiedad», en declaraciones a los periodistas tras presidir en Segovia el acto de entrega de las grandes cruces de Alfonso X el Sabio, informa Efe.

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que lo que ha escuchado al próximo president no le gusta, pero que le juzgará por sus hechos. En esa línea, ha señalado que una vez que concluya el debate de investidura en Cataluña, el Gobierno va a apostar por «el entendimiento y por la concordia».

«Pero de la misma manera que digo esto, y lo digo porque lo siento, yo garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir. Y creo que es bueno -ha precisado- para que nadie se llame a engaño que haga esta afirmación». Rajoy ha reconocido que el momento actual no es fácil y ha hecho una apelación a la mesura, a la tranquilidad y «a dejar de un lado la ansiedad».

«La ansiedad no conduce a nada, no resuelve nada y no es lo que en estos momentos deben tener las personas para abordar una situación tan compleja como ésta», ha añadido en esa alusión a la actitud de Ciudadanos ante la investidura de Torra.