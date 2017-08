«Rafael de Julia, El Fundi y Curro Vázquez son mis maestros en la escuela» Marcos del Ricón, durante su faena. / C. V. Yanguas de Eresma acogió la tradicional becerrada, que ha superado los tres decenios de existencia CRISTINA VEGA Yanguas de Eresma Miércoles, 16 agosto 2017, 15:13

La singular plaza de toros de Yanguas de Eresma, ubicada en un lugar estratégico a las afueras del pueblo y que aprovecha el desnivel de una de sus calles, acogió el lunes la tradicional becerrada, el plato fuerte de las fiestas. En el festejo, que se viene celebrando desde hace más de 35 años con la participación masiva de los vecinos, hicieron el paseíllo cuatro alumnos de la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero ‘Yiyo’. Uno de ellos, Marcos del Rincón, toreó el último de la tarde y mostró en todo momento sus dotes de aprendiz aventajado. Con una experiencia de dos años en la escuela, el joven ha toreado este año tres becerradas y dos novilladas.

–¿De donde le viene la afición taurina?

–La afición a los toros me viene de herencia, pues siempre me he rodeado de un entorno taurino, ya que en mi familia hubo un rejoneador, Fernando San Martín.

–¿Quiénes son sus maestros en la escuela taurina?

– Tres grandes maestros del toreo, Rafael de Julia, El Fundi y Curro Vázquez. En la escuela, aparte de enseñarnos los conocimientos teóricos y prácticos correspondientes al aprendizaje de las diversas suertes del toreo, también nos ayudan a formarnos como toreros en sus diversas formas, facilitando así, el nacimiento de nuevos valores que contribuyan a su pervivencia.

«Cuando ves salir al toro, ya sabes cómo tienes que tratarlo, porque va a ser tu compañero»

–¿Qué siente cuando se pone delante de un toro?

–Una sensación muy gratificante y emocionante. Cuando ves salir al tor, ya sabes cómo tienes que tratarle, pues va ser tu compañero durante la lidia, no tu enemigo. Aunque el maestro de lidia te dirige, tiene que ser uno mismo el que manda, ir viendo sus matices y lo que necesita en cada momento, dándole su tiempo antes de citarle con la muleta, por qué pitón tienes que torearle…