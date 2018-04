El PP quiere que la alcaldesa explique dónde han ido los 25 millones que ha destinado al CAT Edificio del CAT. / A. de Torre El grupo municipal popular anima a los ciudadanos a que planteen preguntas EL NORTE Segovia Miércoles, 4 abril 2018, 13:30

Al igual que Podemos, que ha anunciado unas jornadas sobre el futuro uso del inacabado edificio, el PP quiere abrir a toda la ciudadanía el debate sobre el Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT). El grupo popular en el Ayuntamiento de Segovia considera que PSOE debería haber convocado de manera urgente la mesa del CAT anunciada por el concejal de Desarrollo Económico y Empleo, José Bayón, «de la que, después de 15 días, no hay noticia alguna». La formación que lidera Raquel Fernández señala que «sin tan claro lo tienen todo, los socialistas deberían haber cumplido como mínimo con su palabra y haber convocado ya la mesa del CAT. No nos parece serio que no lo hayan hecho».

Para los populares, la comisión de investigación sobre el CAT sigue siendo necesaria, y más después de que «el propio Bayón no supiera dar respuesta a las preguntas que le planteó Raquel Fernández» durante el pasado pleno. «El voto cómplice de Ciudadanos impidió que saliera adelante la comisión de investigación sobre el CAT y hubiera sido el marco adecuado para dar respuesta a todas las dudas que nos ha generado este macroproyecto que se ha llevado más de 25 millones de euros de dinero público y del que desconocemos, después de una década, el uso del único edificio construido», señala el principal grupo de la oposición municipal.

Portavoces

Una vez que se convoque la mesa del CAT, los populares volverán a plantear todas las preguntas que ya hicieron en el pasado pleno «y que el gobierno de Clara Luquero no supo contestar». Pero además , el Partido Popular en el Ayuntamiento anuncia que quiere convertirse «en transmisor de las cuestiones que planteen los vecinos de Segovia sobre este proyecto», por lo que invita a los ciudadanos a hacerles llegar sus preguntas «para ser sus portavoces en la mesa del CAT».

Los populares insisten en que «el problema con el Círculo de las Artes y la Tecnología lo ha generado la gestión socialista, pero lo han convertido, lamentablemente, en un problema para toda la ciudad y en el despilfarro más grande que se ha llevado a cabo en Segovia en la última década». Por eso, argumentan, «tenemos derecho a saber lo que ha ocurrido y a que nos digan de manera clara y transparente dónde han ido esos 25 millones de euros de dinero público, dinero que si se hubiera destinado a nuestros barrios, hubiera dado solución a muchos problemas». A su juicio, es fundamental que los segovianos «sepan no solo lo que se ha hecho con todo ese dinero público, sino lo que se va a hacer con el único edificio construido, para el que se van a destinar otros 3,6 millones de euros hasta 2019».