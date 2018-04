Una oportunidad de trabajo para 45 jóvenes segovianos Trabajador de una empresa agroalimentaria. / El Norte La Diputación pone en marcha el proyecto 'Provincia Joven: Empleo en Comarca' EL NORTE Segovia Domingo, 1 abril 2018, 15:12

Una subvención de 170.841,89 euros del Fondo Social Europeo prevista para la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo y concedida al proyecto ‘Provincia Joven: Empleo en Comarca’, elaborado por los técnicos del Área de Promoción Económica, permitirá a la Diputación desarrollar un programa laboral que implicará la contratación y formación de 45 jóvenes desempleados de entre 16 y 30 años, repartidos en áreas de hostelería, atención a la dependencia e industria alimentaria.

Los beneficiarios del programa se distribuirán en tres módulos, que deberán estar ejecutados antes del 31 de diciembre de 2018. Los itinerarios tienen una parte de formación que incluye idiomas y nuevas tecnologías, otra de prácticas profesionales y una última de tutorías individuales y orientación laboral. Los alumnos reciben una pequeña ayuda económica de apoyo a la formación.

El módulo de Operaciones Básicas de Restaurante-Bar tendrá una duración de 630 horas y se desarrollará en Torrecaballeros; el de Atención Sociosanitaria a Dependientes se ofrecerá en Abades y se desarrollará durante 665 horas y el de Operario de Industria Agroalimentaria Integrada utilizará 685 horas y se impartirá en Chañe. De forma complementaria se contratará con cargo a esta línea de actuación a sendos docentes y a un coordinador general.

El planteamiento es formar a estas personas en una actividad a la que también pueden optar aquellas que presenten algún tipo dediscapacidad, las no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, independientemente de su nivel formativo, y registradas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil de la institución de Empleo de Castilla y León (Ecyl) estén o no inscritas como solicitantes de empleo. El número previsto de participantes es de 15 alumnos por itinerario formativo, con las miras puestas en su empleabilidad.

La cuantía total del proyecto está valorada en 185.920 euros, por lo que la Diputación aportará 15.078. El proyecto elaborado por el Área de PromociónEconómica recibió el máximo de subvención posible, el 91,89% y fue el tercer mejor valorado de todos los que se presentaron.