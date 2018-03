La procesionaria amenaza el futuro de las urbanizaciones de Marugán

La Junta pone en marcha una técnica pionera para el control de los insectos

El vacío legal que existe en el uso de drones para fumigar espacios como este también les ha llevado a plantearse esta alternativa para combatir la procesionaria desde el aire, que se vislumbra como el tratamiento más efectivo, una alternativa que podría contar con el apoyo de la Junta. «Es una opción que estamos analizando, pero primero hay que hacer una buena configuración y asegurar la viabilidad. Es un proceso complejo porque hay que compatibilizar la erradicación de la oruga con el presupuesto y la legalidad vigente», asevera Roque. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Javier López-Escobar, explica que años de sequía como el pasado incentivan la proliferación de esta especie invasiva y, aunque considera que la procesionaria es un fenómeno que se produce en montes públicos y privados de toda la comunidad, reconoce que el problema surge cuando se cruzan las poblaciones con estas orugas. En este sentido, López-Escobar confirma que en los montes públicos la situación está «más o menos controlada» y no se puede hablar de plaga. Además, indica que al no haber apenas actividad no se percibe como un problema tan serio, ya que solo afecta a la silvicultura y a la bajada de rendimientos de los pinos. Por el contrario, «en zonas como Marugán la eclosión ha sido importante», apunta el delegado, quien admite que las fumigaciones con pértiga que se autorizan cada año no son los suficientemente eficientes. Por eso, López-Escobar ha mantenido recientemente una reunión con el alcalde del municipio y, tras conocer la situación, se ha mostrado dispuesto a analizar la petición y colaborar con el Consistorio para la erradicación de la plaga. «Hay un proyecto en marcha que pone la tecnología al servicio del control de estos insectos, es una técnica pionera que permitiría superar las barreras actuales. Por eso, la Junta de Castilla y León contribuirá a desarrollarla mediante el asesoramiento por parte técnicos expertos en la materia», avanza.