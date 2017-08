«Di mi primer concierto con nueve años y desde entonces no he parado» Luis Fernando C. Macías posa para la entrevista. / Antonio Tanarro El pianista abulense participará en la ‘Noche en Blanco y Negro’ que se celebrará en Sepúlveda este fin de semana EVA ESTEBAN Segovia Miércoles, 2 agosto 2017, 12:13

La villa de Sepúlveda acogerá este sábado la primera edición de ‘Noche en blanco y negro’, una iniciativa promovida por la Diputación que teñirá las calles de la localidad de los colores propios de las teclas del piano. Serán cuatro los instrumentos que llenarán los rincones con música de varios estilos. La velada comenzará a las 19:30 del 5 de agosto y constará de tres partes. En primer lugar, los cuatro pianos, situados en lugares emblemáticos de la villa, sonarán simultáneamente a manos de los alumnos del Conservatorio de Música de Segovia y de las escuelas de música de la provincia. En la segunda parte, la demostración correrá a cargo de varios pianistas procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional. Uno de ellos es Luis Fernando C. Macías, un músico abulense que comenzó su andadura musical con tan solo nueve años. Recientemente ha sido galardonado con el Premio Internacional Permanente de la Creatividad al Piano y participó en el homenaje al escritor y periodista José Jiménez Lozano.

–¿Qué expectativas tienen respecto a la primera edición de ‘Noche en Blanco y Negro’?

–Es una experiencia novedosa porque nunca había participado en un evento con pianos en la calle. Además, la escenificación será muy buena. Aún es secreto dónde se desarrollarán las primeras partes, pero puedo adelantar que las calles estarán iluminadas con velas y el concierto final se celebrará en la ermita.

–¿En qué consistirá su actuación?

–Pues básicamente interpretaré obras de mi repertorio personal, compuestas por mí, pero también habrá sitio para boleros y música de películas. Va a estar muy bien y muy variado.

–¿Qué estilo musical interpreta?

–Es un estilo diferente, de corte romántico e impresionista, aunque también dejo cabida para destellos y detalles de tipo flamenco.

–¿Se dedica profesionalmente a la música?

–Sí. Cuando tenía 9 años di mi primer concierto en un hotel de Alicante y desde entonces no he parado. Me he titulado en el Conservatorio Superior de Música de Málaga y posteriormente me licencié en un curso postgrado. En la actualidad, soy director en la Escuela de Música de Fregenal de la Sierra, en Badajoz. Este mes, además, he recibido el Premio Internacional de Creatividad al Piano.

–¿Por qué el piano y no otro instrumento musical?

–Todos los instrumentos tienen cualidades específicas, pero el piano puede ser una orquesta en sí misma, es decir, no necesitas de otros instrumentos que acompañen para que suenen diferentes melodías. Con el piano no estás limitado, es uno de los mejores instrumentos que existen.

–¿Quién es su referente musical y su ejemplo a seguir?

–Mi padre fue mi primer profesor. Tocaba el piano y el violín, era un músico de primera trayectoria y siempre ha sido mi ejemplo a seguir. También he tenido muchos profesores buenísimos, pero si tuviera que destacar uno sería Esteban Sánchez cuando yo estaba en Extremadura.