Los políticos comparten mesa y mantel en el inicio del curso Virginia Barcones prueba uno de los judiones ofrecidos por Ignacio García. / Antonio Tanarro Los aspirantes a la secretaría provincial del PSOE y el Fiscal General del Estado, entre los asistentes a la Judiada del Real Sitio QUIQUE YUSTE Real Sitio de San Ildefonso Miércoles, 23 agosto 2017, 13:50

Desde hace varios años, la cita en la Pradera de El Hospital se ha convertido en uno de los eventos que marcan el inicio del curso político para las diferentes formaciones en el toque de retirada de las vacaciones de verano. Al menos, empiezan a saborear una nueva campaña. Entre judiones, chorizo, sandias y refrescos, los representantes de los distintos grupos de la provincia intercambian impresiones en una cita en la que los buenos modos y propósitos de cara a los meses venideros suelen ser habituales.

No obstante, en esta ocasión la cita ha contado con una participación algo más escasa que en ediciones anteriores. Acudió por primera vez el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien señaló que «La Granja es un sitio prendido en mi corazón donde he pasado los momentos más felices de mi vida», pero figuras habituales como Silvia Clemente, presidenta de las Cortes de Castilla y León, o la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, no hicieron acto de presencia este año, dejando toda la representación del Partido Popular de Castilla y León en Francisco Vázquez, quien acudió por primera vez como secretario regional de las siglas regionales y no como presidente provincial.

Con ausencias destacadas en las filas populares en relación con otros años, los focos estuvieron puestos en las tropas socialistas, y más concretamente en los dos militantes que aparecen en todas las quinielas para optar el próximo mes de octubre a la secretaría provincial del partido en lugar de Juan Luis Gordo. José Bayón y José Luis Aceves sí que acudieron a la cita, al igual que el todavía secretario provincial del PSOE, en un evento que contó con el alcalde del Real Sitio, José Luis Vázquez, como anfitrión. El primero en llegar fue el procurador socialista en las Cortes de Castilla y León, quien saludó a todos los compañeros que fue encontrándose a su paso, incluida la vicesecretaria autonómica del PSOE, Virginia Barcones. Más tarde compareció José Bayón, acompañado por la también concejala en el Ayuntamiento de Segovia, Paloma Maroto. Con los dos aspirantes en las proximidades de los fogones, los corrillos con militantes y otros cargos del partido fueron habituales, así como las miradas de reojo del uno al otro. El visual fue el único contacto entre ambos, ya que no hubo saludo entre las dos personas que protagonizarán la carrera para ocupar la secretaría provincial del PSOE.

A dicha carrera se refirió Virginia Barcones, miembro del Comité Federal del partido y de la ejecutiva regional del PSOE. «La comisión ejecutiva nunca se ha metido en las procesos provinciales. Tudanca es una persona escrupulosa que nunca ha realizado injerencias y tampoco lo va a hacer en esta ocasión», afirmó Barcones, quien recordó que «a día de hoy no me consta que nadie haya dado el paso en Segovia (para la secretaría provincial), pero cualquier compañero con ganas, fuerza e ilusión está llamado a este proceso».