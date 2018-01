Más de 20 euros al día para recargar el primer taxi eléctrico de Segovia Fernando Núñez, presidente de los taxistas, con su vehículo en el punto de recarga de la estación de autobuses. / Antonio Tanarro El sector solicita puntos de carga en la parada de la plaza de Artillería y en la estación del Ave MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Sábado, 6 enero 2018, 13:27

Fernando Javier Núñez es el presidente de la Asociación Radio Taxi de Segovia y el único profesional con un coche híbrido enchufable, de gasolina y eléctrico. Es un Hyundai Ioniq y lo puede conectar en el punto de recarga situado en la parada de la estación de autobuses, el único municipal por el momento aunque lo gestiona una empresa privada. Núñez es el pionero del gremio en la ciudad en tener un vehículo de este tipo, y su experiencia será una prueba para que los demás vayan adquiriendo taxis eléctricos cuando tengan que renovar su medio de trabajo.

Por ahora enchufar el coche en ese único punto de recarga para los taxistas no sale rentable. Hay otro en el centro comercial Luz de Castilla, pero es de las mismas características. «Es caro y no resulta interesante; cuesta dos euros cada vez que enchufas y luego cada kilowatio, y por eso no me parece rentable, porque cuando estoy en la parada de la estación de autobuses tendría que enchufar ocho o diez veces al día para cargar las baterías, apunta el presidente de los taxistas segovianos.

Núñez contrapone a ese gasto de más de 20 euros al día para cargar la batería, que le da una autonomía de unos 65 kilómetros con cada carga, con el uso convencional del vehículo, pues «como este modelo de Hyundai es híbrido, puedo utilizar el motor de gasolina, que tiene un consumo de solo tres litros cada cien kilómetros y me sale más rentable».

Con todo, está contento con el nuevo coche que acaba de adquirir. La moderna tecnología híbrida es atractiva y económica en conjunto, y un paso a los vehículos totalmente eléctricos que es posible que acaben imponiénose en pocos años. Pero los profesionales del transporte urbano creen que es necesario dotar a la ciudad de más puntos de recarga y más baratos en la medida de lo posible. Porque «si no hay más puntos a los taxistas no nos va a interesar cambiar por modelos eléctricos, porque no será rentable».

Por esta razón han solicitado al Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Movilidad y Transporte, que instale más puntos de recarga en la ciudad, con una petición concreta para uno de estos puntos esté en la nueva parada de taxis de la plaza de Artillería para uso exclusivo de los profesionales. «El concejal de Transportes, Ramón Muñoz-Torrero, y la alcaldesa, Clara Luquero ,están al corriente de la petición, y creo que la atenderán, perotodavía no nos han contestado», comenta Núñez.

La solicitud está en curso. Pronto estará en marcha también la que tiene previsto presentar al ente gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, para que instale un punto de recarga para vehículos eléctricos en la estación del Ave, Segovia-Guiomar, una gestión en la que el gremio espera contar con el apoyo y la mediación del Ayuntamiento.

En definitiva, los taxistas de Segovia quieren ir cambiando los coches que tienen por otros más eficientes y ecológicos, de energías renovables, pero piden más facilidades, puntos de recarga para eléctricos y ayudas, como las que dan algunos ayuntamientos: «En Bilbao a los taxistas les dan 10.000 euros para la adquisición de un coche eléctrico, y aquí no pedimos eso, pero sí tener má facilidades».

Más trabajo

Mientras, Núñez apunta que «2017 no ha ido mal, el trabajo ha aumentado un poco respecto a años anteriores, estamos en mejor situación, aunque no como para tirar cohetes». Temían que no resultara el traslado de la parada de la plaza de Artillería, pero ahora están «contentos». «La gente se ha adaptado bien y busca los taxis en la nueva parada, donde estamos más cómodos», dice.

Y la asociación va bien. Uber aún no es competencia, aunque «se nota, poco, pero se nota»; la app ‘Pidetaxi’ va funcionando y el único taxista no asociado de los 59 ha solicitado su ingreso. «Ya vamos a ser todos de la asociación», concluye Núñez.