La Policía Local ha realizado este verano 50 inspecciones de terrazas Varios clientes en una terraza del casco histórico de Segovia. / El Norte Desde el 1 de junio han causado cuatro denuncias y un expediente sancionador sobre límites y cumplimiento de horarios MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Sábado, 2 septiembre 2017, 11:19

Hubo acuerdo, y fue unánime. Todos los grupos municipales aceptaron la moción de IU para realizar un mayor control de las terrazas de hostelería, planteada al pleno celebrado este viernes por el Ayuntamiento de Segovia para que haya más vigilancia sobre si exceden los límites del espacio asignado, y para que se consulte a los vecinos afectados por su instalación (para evitar casos como el de la situada en la Bajada de la Canaleja, al lado de las ventanas de una vivienda). Pero, en realidad, las propuestas de IU serán incorporadas al borrador de la ordenanza que ya tiene la Concejalía de Obras y Servicios, según comentó Paloma Maroto.

Igual que indicó el portavoz de IU, Ángel Galindo, Maroto dijo que en la revisión de la ordenanza de ocupación de la vía pública con terrazas se pretende «buscar el equilibrio entre los intereses de los hosteleros y de los demás ciudadanos». De hecho Galindo explicó que su moción no busca entrar en conflicto con el sector, y así lo certificó al retirar de la exposición de motivos el párrafo en el que citaba que en la hostelería «tradicionalmente se ha utilizado mano de obra irregular», y además dijo que «es un sector vital pero que no está libre de precariedad» porque tiene «un 34,8% de trabajo no declarado».

Juan Antonio Miranda expuso que el grupo popular echa en falta «una actuación del Ayuntamiento más activa, que no se espera a la denuncia», para realizar un mayor control de las terrazas porque, aunque no es generalizado, hay caso en los que se «abusa» al exceder los límites del espacio autorizado.

Sin embargo, Maroto indicó que ya ha mantenido dos reuniones con representantes de la Agrupación de Industriales Hosteleros de Segovia (Aihs) para recoger sus sugerencias de cara a modificar la ordenanza, y también de intentar el «equilibrio de intereses». El borrador, casi listo, lo hará llegar a los demás grupos para tomar las decisiones que correspondan, consciente de que «no van a gustar a todo el mundo».

Como no habrán gustado las inspecciones realizadas por la Policía Local desde el 1 de junio, en especial las llevadas a cabo sobre límites, mobiliario, carteles y cumplimiento de horarios en el casco histórico (recinto amurallado, avenida del Acueducto y su entorno).

Denuncias

En estos tres meses la Policía Local ha presentado 50 partes de control de terrazas que han motivado cuatro denuncias y un expediente sancionador «fuerte» por falta grave, cuyo alcance no precisó Maroto. La concejala manifestó que «sí se está trabajando en el control de terrazas» y explicó que las faltas muy graves pueden tener como sanción la retirada del permiso para instalar la terraza, aunque no se hace porque supondría un perjuicio económico muy alto en temporada alta de verano. Le gusta más «la pedagogía», y por eso «se suelen dar avisos» antes de actuar.

Y en la revisión de la ordenanza se revisarán también las infracciones y sanciones, advirtió al pedir a los demás grupos que colaboren cuando les llegue el borrador.