El pliego de los autobuses, pendiente del Consejo Consultivo del Transporte Hilera de autobuses urbanos circulan por San Agustín. / A. De Torre El alcalde accidental, Alfonso Reguera, emplaza a la junta de portavoces del jueves la decisión de llevar la nueva concesión al pleno más inmediato

La incógnita sobre si llevará el equipo de gobierno al pleno municipal de este mes el pliego de condiciones para la contratación del transporte público urbano continúa en el aire. Faltan poco más de dos semanas para que se celebre la sesión y el alcalde accidental, Alfonso Reguera, asegura que «es una decisión que tiene que tomar la junta de portavoces este jueves», por lo que prefiere no aventurarse en su pronóstico. En dicha reunión «se les explicará la situación en el servicio de contratación y serán ellos los que decidan», apostilla el edil.

A pesar de que «la gestión lleva terminada desde el pasado 5 de junio», tal y como afirma el también portavoz del equipo de gobierno municipal socialista, en el Ayuntamiento de la capital todavía están pendientes de obtener el informe por parte del Consejo Consultivo de Transporte de Castilla y León. «En un principio tenían diez días para entregarlo, pero en el mes de julio no llegó y en agosto están de vacaciones», lamenta Alfonso Reguera.

Así pues, el concejal lo ve «poco probable»; aunque no descarta la posibilidad de que si se recibe el documento «antes del 1 de septiembre», pueda presentarse ante el pleno de este mes. Su predicción haciendo un ejercicio de realismo en cuanto a los plazos que se gasta la administración es que «probablemente lo presentarán a mediados y lo llevaremos al pleno de septiembre».

Un nuevo retraso

Si primero fue el grupo del Partido Popular (PP), encabezado por Raquel Fernández, el que mostró su queja por no tener «ningún tipo de noticia» del pliego de condiciones que regirá el nuevo contrato del servicio del transporte público urbano, ni del documento ni de la reunión informativa a la que se iba a convocar a todos los grupos políticos, ayer Izquierda Unida (IU) también expresó su queja ante el más que posible nuevo retraso que va a sufrir la tramitación. En este sentido, el portavoz de la coalición, Ángel Galindo, también ha solicitado la dimisión del concejal de Tráfico, Transportes y Movilidad y Seguridad Ciudadana, Ramón Muñoz-Torrero.

El principal partido en la bancada de la oposición ha manifestado que se siente «ninguneado en un asunto tan importante para la ciudad», lamentó hace unos días Raquel Fernández. Según los populares, «hace más de un año que teníamos que tener autobuses nuevos circulando por Segovia, una renovación de líneas y unas claras mejoras en el servicio del transporte público. En cambio, lo que tenemos es la imagen de autobuses averiados y de un servicio que pierde calidad cada día que pasa, como ya hemos señalado en numerosas ocasiones, y tendremos que esperar como mínimo un año para poder disfrutar del nuevo transporte público».

Tras las «numerosas excusas para justificar el retraso acumulado», continúa la portavoz del PP, «no hemos escuchado autocrítica alguna y los segovianos no se merecen esto».

Por su parte, IU recuerda que la alcaldesa, Clara Luquero, anunció el pasado julio que el pliego ya estaba acabado, pero no quería que estuviese en exposición pública durante agosto. «Todo hace indicar que esto no era cierto, ya que desde que Luquero realizó dicho anuncio, el equipo de gobierno no ha mantenido ni una sola reunión con la oposición ni con los trabajadores del sector, ni han hecho llegar la información a pesar de que se ha solicitado en múltiples ocasiones».

«Todos estos retrasos no son en absoluto razonables», critica Galindo, quien apunta que las demoras obedecen a «un claro ejemplo de incapacidad en la gestión o a un oculto un interés partidista y electoralista, con el que se pretendería inaugurar el nuevo servicio de autobuses urbanos cerca del próximo periodo electoral».