La plaza de la Artillería gana espacio para los peatones Nueva zona peatonal en el entorno del Acueducto. / Antonio de Torre Las obras para alejar el tráfico de vehículos del Acueducto han durado tres semanas y han costado 37.000 euros QUIQUE YUSTE Segovia Viernes, 22 diciembre 2017, 22:14

Tres semanas después del inicio de las obras y tras meses de ideas y propuestas para reordenar el entorno del Acueducto en su lado oriental, la plaza de la Artillería luce ya su nuevo aspecto para mayor disfrute de los peatones, que disponen de un mayor espacio para contemplar con total seguridad el principal monumento de la ciudad.

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha visitado este viernes las obras junto al concejal de Tráfico, Ramón Muñoz-Torrero; la concejala de Obras, Paloma Maroto; y la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos. «He llegado aquí y estoy muy contenta de que con una acción tan sencilla y de sentido común hayamos conseguido alejar los vehículos de nuestro monumento para cuidarlo mejor», aseguró la regidora socialista, satisfecha con la plaza peatonal que ha resultado de la obra. «A los segovianos nos tocó la lotería hace 2.000 años cuando los romanos construyeron este Acueducto», continuó la alcaldesa, destacando el papel clave del monumento romano a la hora de atraer turistas a la ciudad, permitiendo «que muchas familias puedan tener un empleo y vivir en tiempos tan difíciles».

Las obras han contado con una inversión aproximada de 37.000 euros y han constado de varias partes. La principal y más significativa ha sido el desplazamiento hacia el interior de la plaza de la Artillería de la línea de bolardos de granito que estaba situada a unos 5 metros del Acueducto, pasando en la actualidad a una distancia máxima de 24 metros. Dicha medida ha sido complementada con la supresión de la pequeña rotonda que estaba más próxima al monumento y con el corte del tráfico por la calle Ocho Ondategui, obligando a cambiar la parada de taxis al otro lado de la plaza, en la zona donde estuvo ubicada la estación meteorológica. Un cambio que según Luquero no tiene inconvenientes: «Hemos tenido reuniones con la asociación de taxistas y no han mostrado el menor inconveniente. Han estado totalmente colaboradores. No creo que ningún cliente se haya quedado sin ver, con un simple golpe de mirada, donde está la nueva parada», declaró la regidora.

Luquero también pidió paciencia a los segovianos, que ya no pueden detenerse junto al Acueducto para recoger o dejar a gente. «Todos tenemos que respetar que aquí no se va a poder parar. El espacio que queda es para el disfrute de los peatones», aseveró. En su lugar, la llamada ‘parada del momentito’ se traslada al inicio de Vía Roma, donde los vehículos podrán detenerse durante varios segundos para la descarga o recogida de personas con el permiso de la Policía Local.

Una vez concluidas las obras y a falta de establecer cuál será la nueva ubicación del aparcamiento de motocicletas (previsiblemente en la zona de la Unión Previsora), el Ayuntamiento abordará en las próximas fechas la supresión de las señalas horizontales y del paso de cebra que han quedado en la nueva plaza peatonal. No obstante, Luquero recordó que lo ideal sería realizar una remodelación integral de la zona. «Cuando podamos invertir de verdad aquí tienen que ir millones de euros porque es el lugar más emblemático de la ciudad, pero el Ayuntamiento no está en estos momentos, ni lo va a estar a medio plazo, en condiciones de hacer una gran inversión.