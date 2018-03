El plan de gestión de la Ciudad Vieja «irá de la mano del PEAHIS» Vista de la Ciudad Vieja de Segovia desde El Parral. / A. Tanarro La concejala de Patrimonio Histórico, Claudia de Santos, indica que Segovia tiene pendiente elaborar con la Junta el documento obligatorio de protección C. B. E. Segovia Jueves, 29 marzo 2018, 13:47

El Acueducto ya tiene su plan de gestión, pero la Ciudad Vieja de Segovia no. Y la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo de la ciudad, Claudia de Santos, recuerda que la declaración universal de la que disfruta la capital es doble, no solo implica al monumento romano, por lo que quedan asignaturas pendientes. La edil especifica que esos deberes se cumplirán «de la mano del Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS)». Es decir, que la maquinaria conjunta de protección que han de movilizar el Ayuntamiento y la Junta se engrasará cuando dicho plan esté listo, algo que «cada vez parece más cerca», ha apostillado De Santos.

La concejala subraya que en la comunidad autónoma hay tres urbes con la distinción de la Unesco de Patrimonio de la Humanidad. Ávila ya cuenta con el plan de gestión pertinente; Salamanca lo acaba de aprobar después de un largo proceso, y Segovia es la que queda «a medias» al faltar el documento de protección de la Ciudad Vieja.

En una de las reuniones de la alcaldesa de Segovia con consejeros de la Administración regional, Clara Luquero recordó a la responsable autonómica de Cultura, María Josefa García Cirac, la necesidad de elaborar un plan de gestión, como el que rige para el Acueducto, destinado a preservar la Ciudad Vieja. Por su parte, en repetidas ocasiones la Junta ha trasladado su predisposición para colaborar con el Ayuntamiento.

Mandato de la Unesco

La relación entre ambas administraciones no ha de desafinar para articular las medidas de amparo y conservación necesarias. La Unesco dispone y Segovia ha de cumplir si quiere conservar el universal sello de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Hay unas reglas y la capital no ha de desviarse. De Santos incide en que, aunque no hay una enorme prisa, sí existe ese mandato del organismo mundial que hay que satisfacer.