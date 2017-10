Piden la retirada de la Medalla de Oro de la Provincia a Franco Alberto Serna (c) conversa con Francisco Vázquez (d) y José Luis Sanz Merino durante un pleno. / Antonio Tanarro Segovia Para Serna, la retirada de distinciones debe alcanzar «tanto a significados cargos del franquismo como a la Sección Femenina y al Frente de Juventudes» EL NORTE Segovia Miércoles, 25 octubre 2017, 11:30

El grupo socialista en la Diputación llevará a pleno la propuesta para que el dictador Francisco Franco Bahamonde deje de ostentar la Medalla de Oro de la Provincia, galardón que le fue concedido por el pleno de la Diputación celebrado el 22 de mayo de 1957, la cual le fue entregada el 14 de febrero de 1958.

Según explica el portavoz del grupo socialista, «han transcurrido ya más de 60 años desde que el pleno de la Diputación acordó conceder aquella distinción, pero no debe pasar un pleno más sin que la Diputación retire dicha medalla al general Franco, como representante de unos valores contrarios a los que nuestra Constitución proclama, máximo responsable de la Guerra Civil y de la posterior represión y mantenedor de un régimen de privación de derechos y libertades en España».

Pero este planteamiento, añade, «trasciende al plano moral, y llega a ser una exigencia jurídica desde la aprobación de la Ley 52 / 2007, de 26 de diciembre, conocida como Ley de Memoria Histórica 'por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura', que tiene entre sus objetivos regulados en el artículo 1.1 'adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en tomo a los principios, valores y libertades constitucionales'».

Según Serna, el artículo 15.1 de la Ley 5212007 no deja lugar a dudas al establecer que «las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

El portavoz socialista recalca que «han pasado 40 años desde que se celebró la primera elección democrática y momento en que se inició un nuevo tiempo de reconciliación, concordia y convivencia de todos los demócratas, por lo que conviene cerrar de una vez por todas los agravios que se derivan del ensalzamiento de aquellos que resultaron vencedores en la contienda civil, a pesar de ser responsables de una implacable represión de los adversarios ideológicos, y una restricción de derechos y libertades a toda la población».

Según Serna, «amparándonos en la normativa legal y con el espíritu de superar las heridas sufridas por la acción del régimen dictatorial de Francisco Franco, desde la Diputación Provincial debemos dejar sin efecto el acuerdo del pleno de la Diputación por el que se acordó conceder a Francisco Franco Bahamonde la Medalla de Oro de la Provincia, ya que una corporación provincial democrática no puede aceptar que el responsable máximo de la dictadura continúe ostentando la Medalla de Oro de la Provincia».

Pero igualmente, señala, en el Registro de Honores y Distinciones de la Diputación constan como titulares de la Medalla de Oro de la provincia por concesión en el mismo acuerdo de 1957, Blas Pérez González (ex Ministro de la Gobernación), José Antonio Girón de Velasco (ex Ministro de Trabajo), Rafael Cavestany Anduaga (ex Ministro de la Agricultura), y Pascual Marín Pérez (Alto Cargo de la Secretaría General del Movimiento), «todos ellos participes en la rebelión militar, así como corresponsables de la posterior represión contra los vencidos».

Del mismo modo, constan en el Registro de Honores y Distinciones de la Provincia la concesión de la Medalla de Plata de la Provincia a la Sección Femenina de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS (concedida en pleno de 22 de enero de 1960) y al Frente de Juventudes - Delegación Provincial de Segovia (concedida en pleno de 25 de septiembre de 1967) «ambas dependientes de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, organización antidemocrática que luchó activamente contra el gobierno legal de las II Republica y promovió la Guerra Civil, teniendo además un significado protagonismo en la represión posterior», señala el representante socialista.

El portavoz socialista indica que el Registro de Honores y Distinciones «debe suprimir cualquier distinción a los representantes de un régimen contrario a nuestros valores democráticos».