El PP pide más limpieza en las paradas de transporte urbano

Reclama que se realice un adecuado mantenimiento para que las marquesinas y la información sean las adecuadas

Segovia

Miércoles, 6 septiembre 2017

Los integrantes del grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia tienen la esperanza de que, una vez que se cuente con el nuevo contrato del transporte público yentre en vigor, los segovianos comenzarán a notar las mejoras en el servicio. Sin embargo, señalan que «hasta entonces hay que cuidar lo que tenemos y eso pasa tanto por la propia flota de los autobuses como por otros aspectos que rodean el servicio, como pueden ser las paradas de autobús».

En la actualidad, apunta el grupo municipal del PP, muchas paradas «están sucias, algunas tienen pintadas, así como otros desperfectos y la información que aparece indicando rutas y tarifas corresponde al 2016, como es el caso de la parada de Padre Claret situada junto al antiguo cuartel de los bomberos, información que aunque puede que no haya sufrido cambios, sí consideramos que debería aparecer la fecha correcta».

Para los populares, que las paradas presenten este estado «no da una buena imagen» y las condiciones no son las adecuadas para quienes utilizan el transporte público, ya sean vecinos o visitantes. El PP solicita por eso al equipo de gobierno que «ponga en marcha el mecanismo que considere más oportuno para hacer una revisión de las marquesinas y los postes», y que ordene su limpieza, la reparación de los desperfectos y la actualización de la información donde sea necesario.

Una petición reiterada

Asegurá el grupo popular que «no es la primera vez» que piden que se proceda a la limpieza y mantenimiento de las paradas, aunque a la vista de su estado «no se han tenido en cuenta». En una de esas ocasiones, hace tres años, la entonces responsable de tráfico y transporte, María José de Andrés, les informó «de que la contrata se había comprometido a intensificar la limpieza e, incluso, a aumentar la frecuencia de la misma en aquellas marquesinas con un mayor número de usuarios. Pero no parece que haya sido así».

Argumentan los populares que si estos elementos «se limpiaran y revisaran dos veces a la semana, tal y como se dijo en aquel entonces, no se encontrarían marquesinas sucias a día de hoy». Insisten por otro lado, en que no se conoce todavía cuándo comenzarán a funcionar los nuevos autobuses «ni cuando se pondrán en marcha las mejoras del servicio», y añaden que «lo que sí que es cierto es que son muchos los segovianos que utilizan diariamente el transporte público y el lugar donde esperan al autobús también tiene que estar en buenas condiciones» y no todas lo está, aunque «el equipo de gobierno socialista no parece darse cuenta».