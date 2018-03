«Se persigue el bienestar del menor, no satisfacer el interés de la familia» Carmen Well, gerente de Servicios Sociales de la Junta en Segovia. / A. De Torre La gerente de Servicios Sociales de la Junta en Segovia, Carmen Well, asegura que el acogimiento es una «medida temporal» y el objetivo es que «puedan regresar con sus padres» C. C. Segovia Martes, 27 marzo 2018, 19:54

Por su parte, la gerente territorial de Servicios Sociales de la Junta en Segovia, Carmen Well, comparte la opinión de que estos menores están mejor atendidos en el seno de una familia porque «es donde se generan los afectos y se desarrolla la personalidad». Por eso, la Junta de Castilla y León trata de incentivar este sistema.

En cuanto a peticiones como las de Soledad de fomentar los contactos entre los menores y sus familias, así como entre la familia biológica y la de acogida, Well asegura que es una demanda que entiende. No obstante, «cada caso es un mundo y hay que tener en cuenta de que lo que se persigue es el bienestar del menor, no satisfacer los intereses de las familias». Por eso, explica que cada caso se estudia con mimo y a lo largo del proceso se van modificando las condiciones en función de la evolución en el seno de la familia biológica.

En Segovia hay ocho técnicos que se encargan de realizar el seguimiento de los menores que dependen de Servicios Sociales. Su misión es ofrecer apoyo a las familias de acogida y valorar que la biológica cumpla con los objetivos fijados por el programa de intervención familiar. «El objetivo inicial es que los menores puedan regresar con sus padres, el acogimiento es una medida temporal y una vez lograda la reestructuración y resolución de los problemas se trata de reagrupar a la familia», especifica.

Lo principal para formar parte de este programa, de cuya selección se encarga Cruz Roja, es la voluntad de querer ayudar a menores desamparados. También tener claro que no se trata de una adopción, sino de un acogimiento temporal. Por último, se realizan una serie de entrevistas y valoraciones de idoneidad en las que se tienen en cuenta aspectos como la estabilidad familiar o el tiempo disponible para hacerse cargo de los menores. La solvencia es otro requisito, aunque Well recalca que los gastos que generan los menores son compensados económicamente por la Junta.

Se trata de un trabajo esencial de la administración, pero mejorable en muchos aspectos, según Soledad, quien recuerda que «estos niños también tienen derechos».