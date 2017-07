Una pequeña ONU de la integración Algunos de los jóvenes que participan en el proyecto. / Cruz Catalina El Club Deportivo Chañe reúne en un proyecto sobre la diversidad a 41 jóvenes de varios países CRUZ CATALINA Chañe Domingo, 30 julio 2017, 13:30

El Club Deportivo Chañe, de la localidad popularmente conocida como capital de la comarca de El Carracillo, desarrolla hasta este lunes un intercambio juvenil europeo financiado por el programa Erasmus+. Bajo la denominación 'Art to destroy the limits and prejudices', en el proyecto participan 41 jóvenes de España, Italia, Alemania, Portugal y Rumanía, de edades comprendidas entre los 18 y 28 años, con el objetivo de desarrollar herramientas de sensibilización para favorecer la igualdad de oportunidades entre las personas de diferentes culturas y aquellas que tienen necesidades especiales.

Lo hacen mediante actividades de sensibilización para eliminar límites y prejuicios en la sociedad, que se complementan con diferentes visitas culturales por Castilla y León.

Los responsables de la actividad son los jóvenes chañeros José Antonio Aceves y Manuel Carabias, quienes llevan trabajando varios años en favor del desarrollo y bienestar social, «desde el joven y para joven», a través de una combinación de deportes federados durante el año y eventos internacionales de carácter puntual. «Siempre para ofrecer al joven la oportunidad de desarrollo, crecimiento y aumentar sus experiencias de vida a través de la movilidad europea e interculturalidad», afirman.

El tema principal del proyecto es la igualdad de oportunidades, independientemente de las diferencias, ya sean culturales o por discapacidad de cualquier tipo. El objetivo de la iniciativa es que los participantes tomen conciencia de la equidad entre las personas para desempeñar actividades cotidianas y participar en actividades deportivas y culturales.

Participación activa

Como señala Manuel Carabias, «consideramos que tanto en el deporte como en la cultura la diversidad no es un límite sino una oportunidad para enriquecernos mutuamente». Y para conseguirlo, durante este encuentro de movilidad juvenil se están realizando dinámicas de participación activa centradas en aspectos tales como descubrir e integrar el hecho de la diferencia como un valor de enriquecimiento personal, social y cultural, y el desarrollo de las competencias personales y conocimientos culturales para desarrollar herramientas de sensibilización.

Todo ello con la misión de realizar un vídeo documental y un cómic, de carácter deportivo e integrador, que sirva como recurso compartido por todas las entidades y agencias nacionales para poder favorecer la integración de personas. «En definitiva, se trata de unir teatro, cómic y deporte como instrumentos de transmisión de valores para la integración de los jóvenes en nuestras entidades», apostillan los promotores de la experiencia.