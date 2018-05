Pedro Sánchez respalda en Segovia la «extraordinaria gestión» de Óscar Puente

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha respaldado hoy la «extraordinaria gestión» del alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal, Óscar Puente, y ha pedido al PP de Castilla y León que abandone la «oposición de los aspavientos y de ver quién critica más», al tiempo que relaciona su comportamiento con la «división» que viven los populares «en esta Comunidad». Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su visita a Segovia al Festival Internacional de Teatro de Títeres Titirimundi. En este marco, Sánchez ha pasado de puntillas por la polémica que envuelve estos días al regidor vallisoletano, que ha cuestionado la labor del Procurador del Común en favor del PP y ha asegurado sentirse «en la antesala de la agresión física», cuestiones que han hecho que desde filas populares se eleve una carta de queja al líder de los socialistas.

Sánchez, que ha señalado que no «conoce el tema», ya que en los últimos días no ha estado en el despacho debido a sus viajes a Oxford y Londres para explicar la posición «del estado social y democrático de derecho de España respecto a Cataluña» y a Soria para respaldar la candidatura del actual alcalde, Carlos Martínez, sí ha querido ratificar la «extraordinaria labor» de Puente al frente del Ayuntamiento al tiempo que ha pedido al PP una oposición «consistente».

«Están nerviosos porque reconocen la extraordinaria gestión de Puente en un Ayuntamiento tan importante como el de Valladolid», ha señalado para incidir en que «aunque cada uno tiene sus extrategias» estas actitudes derivan de la «división que hay en el PP de Castilla y León entre el actual presidente de la Junta y el presidente de los populares».

Sánchez ha profundizado en su argumento, al asegurar que el proyecto del PP para Castilla y León está «agotado» después de «veintitantos años en el Gobierno», situación que se refleja en el «goteo constante» de gente que se va de «esta tierra por falta de oportunidades», problema en el que los populares «algo tendrán que decir». Es más, el secretario regional del PSOE ha recordado el compromiso que adquirió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Conferencia de Presidentes de «principios de 2017» de poner en marcha una estrategia contra la despoblación. «A día de hoy no se ha puesto ni un solo céntimo encima de la mesa, no hay ni un solo proyecto y no veo que desde el PP de Castilla y León hayan luchado, presionado o denunciado este abandono, esta enfermedad silenciosa que se va extendiendo cada vez más en esta tierra», ha concluido.