Pedraza se prepara para vivir unas fiestas «muy ilusionantes»

«Se puede mejorar bastante la organización»

La Asociación Encierros de Cuéllar destacó en su resumen del ciclo entre las cosas positivas que han funcionado bien las mejoras de infraestructuras en los corrales, los encabestramientos de los encierros del martes, miércoles y jueves, la actitud del público en las talanqueras (al no citar a los toros descolgados) y la asistencia de corredores experimentados que ayudaron a llevar los toros hasta la plaza. Por el contrario, no han funcionado el encabestramiento de los encierros de domingo y lunes; el control de la dirección de campo en algunos de los traslados; y, una vez más, insisten que el número de cabestros necesario para el encierro no tiene por qué ser el de los que se usan para el traslado por el campo, ya que «seguimos corriendo encierros de bueyes». A su entender, es necesario tomar medidas organizativas más drásticas sobre la situación del público en El Embudo, pues los encierros del domingo y el lunes pudieron ser trágicos; y concluyen que «se puede mejorar bastante la organización de los encierros».