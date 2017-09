Pedraza se prepara para vivir unas fiestas «muy ilusionantes» Procesión de la Virgen del Carrascal por las calles de Pedraza en unas pasadas fiestas. / El Norte El alcalde, Pedro Martín Arcones, destaca la gran devoción por la patrona, la Virgen del Carrascal, y señala que los encierros son los momentos más esperados por los vecinos EVA ESTEBAN Pedraza Lunes, 4 septiembre 2017, 12:24

Los banderines y el ambiente festivo invadirán las calles empedradas de Pedraza en los próximos días para celebrar las fiestas en honor a su patrona, la Virgen del Carrascal. La villa medieval contará con unos festejos que no darán pie al descanso ni al aburrimiento y que estarán marcados por los eventos taurinos: «Son los actos a los que acude todo el mundo y trabajamos todos juntos en ello», asegura el alcalde de la localidad, Pedro Martín.

El regidor también destaca la colaboración de todos los vecinos a la hora de organizar las actividades de las fiestas: «Sin ellos nada sería posible, estamos muy concienciados de que todos tenemos que aportar». No faltará de nada, ni siquiera una personalidad afamada que atraiga a los más curiosos, puesto que la chef española Samantha Vallejo será la encargada de leer el pregón inaugural. La han elegido porque «está muy arraigada aquí», concluye Martín.

El alcalde comenta que lo más especial y destacable que de las fiestas «son nuestros tradicionales y distintivos encierros y novillada. La tauromaquia es muy seguida aquí y atrae a mucha gente de pueblos de alrededores. Además, realizamos conjuntamente una visita a la dehesa para ver los toros, es diferente a como lo hacen en otros sitios». Por eso, sus expectativas para este año «son buenísimas, muy ilusionantes», porque «una característica fundamental de Pedraza es que nosotros celebramos las fiestas como caigan, no las traspasamos al fin de semana. El calendario este año está de nuestra parte y cae en fin de semana y, por ello, esperamos más gente de lo habitual».

No hay novedades. Pedraza lleva varios años manteniéndose en la misma línea «y parece que los vecinos están contentos, que es lo más importante. Desde hace unos ocho o diez años no suprimimos ninguna actividad de la programación. En su día decidimos traer menos orquestas por motivos económicos y de momento parece que no tenemos que hacerlo más, apunta Marín Arcones.

En opinión del regidor, lo más importante para los vecinos son los eventos taurinos. «Es en lo que más trabajamos todos juntos porque gustan mucho en el pueblo. También destaca «la misa y procesión en honor a nuestra patrona, la Virgen del Carrascal. Hay mucha devoción aquí, y prueba de ello es que tenemos hasta una novena. Son acontecimientos multitudinarios a los que acude todo el mundo».

Del programa pone de relieve el alcalde el encierro del sábado y la novillada del domingo, que atraen a muchísima gente de los pueblos de alrededor. Además, Pedro Martín declara que los vecinos ayudan «muchísimo, colabora todo el mundo en la localidad. Somos un pueblo muy pequeño y, si alguien no colaborase, no se podrían organizar las fiestas. Estamos muy concienciados en ese sentido. Además, la peña taurina, de la que forma parte buena parte del pueblo, organiza y colabora de manera activa en los encierros, la puesta y retirada de talanqueras, así como otras actividades ajenas al mundo del toro». Es difícil de determinar, pero el alcalde de Pedraza tiene claro que del programa de festejos lo que más cuesta son las novilladas, en torno a 20.000 euros, aunque en orquestas también gastan una buena cantidad.

Vallejo-Nájera, pregonera

La encargada de dar el pregón será la chef Samantha Vallejo, una persona muy arraigada en la localidad. «Viene desde que era pequeña y se ha adaptado perfectamente. Está muy integrada perfectamente y por estos motivos hemos considerado que es la persona adecuada para el puesto. Además, lo suele dar gente que tiene algún tipo de vínculo, y ella por supuesto que lo tiene».

La población de Pedraza varía mucho; aumenta en verano y los fines de semana. «No solo en fiestas, sino durante todo el año y, especialmente en verano. Somos un pueblo muy turístico, los alojamientos rurales casi siempre están llenos. Durante las fiestas, lo hace en momentos puntuales como en los encierros, así como días centrales con gente que viene de visita a la localidad, se encuentra con las fiestas y decide quedarse a pasar el día», comenta el alacalde.

En la actualidad, el proyecto principal del Ayuntamiento de Pedraza es rehabilitar la Casa Pérez con las antiguas escuelas para hacer un Museo del Cine, «dado el evidente vínculo e historial que tenemos con él». Aunque añade Martín que «supone un coste elevado e irá despacio». También tiene en mente «cambiar las tuberías. Somos un pueblo y, como todos, necesitan modificaciones y reformas constantes».

A pocos días de las fiestas, al alcalde le gustaría decirles a los vecinos «que disfruten de sus días grandes, que llevamos mucho tiempo esperándolo y es momento de disfrutar de todo lo que hemos organizado por y para el pueblo. Esperemos que disfruten y lo pasen bien rodeados de sus seres queridos». Y a los visitantes, «que vengan, no solo en fiestas, sino durante todo el año. Si algo nos caracteriza es el buen recibimiento que tenemos hacia los turistas».